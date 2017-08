Samsung Galaxy A 2018: tra le specifiche ci sarà anche l’Infinity Display

in

Dopo la presentazione del nuovo Samsung Galaxy Note 8, è tempo di guardare al futuro della casa coreana che, per i prossimi mesi, prepara il debutto di una delle principali novità di quest’anno, l’Infinity Display da 18,5:9, anche nella fascia media con i nuovi Samsung Galaxy A 2018 che, come da tradizione, dovrebbero essere realizzati in almeno tre varianti (A3, A5 ed A7).

Nel corso del 2017, il formato dei 18:9 (per Samsung 18,5:9) è stato adottato da diverse aziende del mercato della telefonia mobile con prodotti che si concentrano, principalmente, nella fascia alta del mercato con l’eccezione del recente LG Q6. Secondo i nuovi rumors, Samsung avrebbe intenzione di lanciare il suo nuovo Infinity Display come elemento principale dei futuri Samsung Galaxy A 2018, pronti per la presentazione tra la fine dell’anno in corso e le prime settimane del prossimo anno.

Al momento, è bene sottolineare, i dettagli sui futuri Samsung Galaxy A 2018 sono pochi. I nuovi mid-range di Samsung del prossimo anno dovrebbero presentare, per la prima volta per la gamma A, anche i bordi dual edge, una caratteristica per ora esclusiva della gamma S e della gamma Note.

La tecnologia alla base dei futuri Infinity Display degli smartphone della gamma Samsung Galaxy A 2018 sarà, naturalmente, il Super AMOLED. Per ora, in ogni caso, non sono ancora note le diagonali dei display (destinate ad aumentare grazie al nuovo rapporto tra le dimensioni) e la risoluzione che potrebbe essere un FullHD+ invece che il QHD+ che abbiamo registrato su Galaxy S8, S8+ e sul recentissimo Note 8.

Ulteriori dettagli sui nuovi Samsung Galaxy A 2018, che come detto dovrebbero debuttare entro la fine dell’anno in corso, potrebbero emergere già nel corso delle prossime settimane. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti sui futuri mid-range di Samsung.

