Samsung Galaxy J7+, ecco una video anteprima del nuovo smartphone

Assieme al Galaxy Note 8, Samsung potrebbe annunciare molto presto il suo secondo smartphone con doppia fotocamera posteriore, ossia il Samsung Galaxy J7+. Nelle scorse ore sono trapelate su Internet alcune immagini e una video anteprima che potrebbe aver mostrato il design finale del suddetto dispositivo. Il materiale informativo giunge dalla Thailandia dove il nuovo smartphone dovrebbe essere annunciato molto presto dal produttore sudcoreano.

Il filmato evidenzia le varie feature principali proposte dal Samsung Galaxy J7+, fra cui la doppia fotocamera posteriore da 13 + 5 mega-pixel. La particolare dotazione permetterà di usufruire della funzionalità Live Focus. Questa consentirà all’utente di gestire la profondità di campo. Purtroppo non sappiamo se sarà possibile effettuare le regolazioni dopo che la foto è stata scattata, come accade per esempio sul Galaxy Note 8.

Samsung Galaxy J7+: ecco il secondo smartphone con dual camera di Samsung

Dando un’occhiata alle foto provenienti da oltre oceano, possiamo chiaramente vedere il Galaxy J7+ nella colorazione Midnight Black, prevista anche per l’ultimo phablet con S Pen. La parte frontale del terminale vanta, nella zona superiore, la capsula auricolare, il logo Samsung, la fotocamera anteriore, i sensori di prossimità e di luminosità, il flash LED e il probabile LED di notifica.

Poco più sotto troviamo due pulsanti capacitivi posti ai lati del pulsante Home. Questo dovrebbe contenere al suo interno un lettore di impronte digitali. Si tratta di una posizione sicuramente più comoda rispetto a quella adottata sul Note 8 e sugli S8. Proseguendo con i dettagli svelati dalle foto leaked, troviamo sul lato sinistro due pulsanti per regolare il volume mentre su quello destro trova posto il pulsante di accensione/spegnimento.

Per quanto riguarda la back-cover, il Samsung Galaxy J7+ è dotato di due sensori disposti verticalmente e non orizzontalmente come visto sul Note 8. Poco più sotto ci sono il flash LED dual-tone e il logo Samsung, oltre alle due bande per le antenne disposte sulla parte superiore ed inferiore. Per quanto concerne le specifiche tecniche, il nuovo dispositivo della serie Galaxy J dovrebbe proporre un display Super AMOLED da 5.5 pollici di diagonale con risoluzione Full HD 1920 × 1080 pixel.

All’interno la scocca in metallo dovremmo trovare un processore octa-core Exynos 7870 affiancato da 4 GB di RAM. L’archiviazione interna, invece, dovrebbe essere da 64 GB, espandibile tramite micro SD. Altre informazioni rivelate sulla scheda tecnica dai recenti rumor includono una batteria da 3000 mAh, una fotocamera frontale da 16 mega-pixel e il sistema operativo Android 7.1.1 Nougat.

