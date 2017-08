Samsung Galaxy Note 8 in preordine dal 24 agosto, nuovi dettagli sulla data di uscita in Italia

Mancano oramai pochi giorni al prossimo 23 di agosto, data scelta da Samsung per la presentazione del suo nuovo top di gamma Samsung Galaxy Note 8. In attesa del debutto ufficiale del phablet, iniziano ad emergere dettagli sempre più chiari su tempi e modalità di commercializzazione.

Secondo le ultime indiscrezioni, il nuovo Samsung Galaxy Note 8 entrerà in fase di preordine già a partire dal prossimo 24 di agosto, a poche ore dall’effettiva presentazione in pubblico. Chi sceglierà di preordinare il nuovo top di gamma di Samsung riceverà un gift che varierà a seconda del mercato di commercializzazione.

Stando a quanto riferito da Evleaks, gli utenti europei che preordineranno il nuovo Samsung Galaxy Note 8 riceveranno in regalo la DeX Station che permette di sfruttare la modalità desktop, integrata nel firmware realizzato da Samsung, che trasformerà il Note 8 in un vero e proprio mini PC tascabile. Negli USA, invece, chi sceglierà di acquistare il Samsung Galaxy Note 8 in preorder potrà scegliere un gift tra una microSD da 256 GB, una dock di ricarica wireless ed un Gear 360 in versione 2017.

Per quanto riguarda, invece, la data di uscita effettiva del nuovo Samsung Galaxy Note 8, il giorno da segnare sul calendario è quello del 15 di settembre. Chi preordinerà lo smartphone potrebbe avere la possibilità di mettere le mani sul dispositivo con qualche giorno d’anticipo. Alcuni mercati (probabilmente USA e Corea del Sud) potrebbero registrare una data di uscita anticipata per il Samsung Galaxy Note 8.

Un altro aspetto da valutare è rappresentato dalla quali varianti del Samsung Galaxy Note 8 arriveranno sul mercato. Come emerso nei giorni scorsi, infatti, la casa coreana prevede di realizzare almeno tre versioni del Note 8, tutte accomunate dalla stessa scheda tecnica con l’unica eccezione della memoria interna che sarà disponibile in tre tagli 64/128/256 GB.

Ricordiamo che la scheda tecnica del nuovo Samsung Galaxy Note 8 comprenderà un Infinity Display da 6.3 pollici di tipo dual edge, con tecnologia Super AMOLED e risoluzione QHD+, il SoC Exynos 8895, 6 GB di memoria RAM e, per la prima volta in casa Samsung, un sistema di doppia fotocamera posteriore. Il sistema operativo sarà Android Nougat con aggiornamento entro fine anno ad Android O. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti dedicati al nuovo Samsung Galaxy Note 8 che verrà presentato il 23 agosto.

