Samsung Galaxy Note 8: le nuove funzioni di S Pen

In questi minuti a New York sta andando in scena l’evento Unpacked. L’azienda sudcoreana ha ringraziato i propri clienti per aver continuato a credere nei suoi prodotti. Samsung Galaxy Note 8 è realtà e abbiamo il quadro completo riguardo scheda tecnica, prezzo e data di uscita in Italia.

DJ Koh, president of mobile communications, è stato il primo a salire sul palco e ha sottolineato come gli smartphone con grande schermo rappresentino il segmento più in crescita del mercato. L’ampio display della serie Note è stato abbinato a una S Pen e Samsung Galaxy Note 8 non fa eccezione.

Una nuova S Pen per Samsung Galaxy Note 8

“More space to do more”, più spazio per fare di più, questo è il dispositivo Note dallo schermo più grande, l’Infinity Display che ha fatto le fortune di Galaxy S8 contraddistingue anche il design mozzafiato del phablet.

Suzane De Silva, dopo aver parlato del comparto fotografico, ha presentato alla platea la nuova S Pen. Un tratto ancora più sottile per disegnare con maggiore precisione: 0.7 millimetri. Dal palco di New York arrivano le nuove funzioni per lo stilo, che offre ora nuove possibilità per comunicare. Basta messaggi impersonali, è ancora più semplice scrivere utilizzando la S Pen.

Grazie alla S Pen e possibile accedere a live message per personalizzare i propri contenuti multimediali, pensiamo ad esempio a una scritta su una foto. I messaggi inviati tramite questa piattaforma sono visualizzabili sotto forma di GIF animate senza problema da qualsiasi utenti. Lo stilo consente anche di prendere appunti senza dover accendere lo schermo, tramite Always On Memo, funzione molto utile per prendere appunti in qualsiasi situazione.

La S Pen diventa anche uno strumento di traduzione, basta evidenziare un test per ottenere la conversione nella lingua desiderata. Questa funzione è utilizzabile anche per convertire valute, il procedimento resta lo stesso. Abbiamo accennato alla sensibilità di questo stilo, 4096 livelli di pressione rendono il suo utilizzo ancora più versatile, da sottolineare inoltre la completa impermeabilità di questo accessorio.