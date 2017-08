Samsung Galaxy Note 8: nuovi dettagli sulla data di uscita

Manca poco più di una settimana alla presentazione ufficiale del nuovo Samsung Galaxy Note 8 che verrà svelato il prossimo 23 di agosto nel corso dell’evento Unpacked in programma a New York. Se la scheda tecnica del nuovo Note 8 è praticamente nota in, quasi, tutti gli aspetti c’è, invece, ancora molta attesa per scoprire quale sarà l’effettiva data di uscita dello smartphone.

Secondo gli ultimi aggiornamenti apparsi online oggi, il Samsung Galaxy Note 8 potrebbe arrivare nei negozi in anticipo ma solo in alcuni mercato selezionati. Il nuovo phablet di casa Samsung potrebbe essere, infatti, disponibile all’acquisto a partire dal 24 di agosto negli Stati Uniti. Il lancio negli USA potrebbe essere accompagnato anche da un lancio nel mercato interno di Samsung, ovvero la Corea del Sud, dove la data di uscita del nuovo Note 8 potrebbe essere anticipata al già citato 24 di agosto.

Per quanto riguarda gli altri mercati internazionali ed in particolare l’Italia, il nuovo Samsung Galaxy Note 8 dovrebbe entrare in fase di pre-ordine dal prossimo 1 settembre. L’effettiva data di uscita del nuovo smartphone top di gamma di Samsung nei negozi sarà fissata poi per il 15 di settembre. In ogni caso, è bene sottolineare, per il momento non c’è ancora una conferma ufficiale da parte di Samsung in merito alle tempistiche con cui il nuovo Note 8 arriverà nei negozi di tutto il mondo.

Ricordiamo che il Samsung Galaxy Note 8 potrà contare su di un Infinity Display con tecnologia Super AMOLED, diagonale di 6.3 pollici e risoluzione QHD+ che si affiancherà al SoC Exynos 8895 (o allo Snapdragon 835 nella versione USA), a 6 GB di memoria RAM ed a 64 GB di storage interno. Tra le principali novità del nuovo Note 8 troveremo anche una doppia fotocamera posteriore con due sensori da 12 Megapixel. Completano la scheda tecnica una batteria da 3.300 mAh, la certificazione IP68 e l’immancabile S-Pen.

L’appuntamento con il nuovo Samsung Galaxy Note 8 è fissato per il prossimo 23 di agosto. Solo in occasione della presentazione ufficiale avremo la conferma definitiva in merito a quale sarà la data di uscita del nuovo phablet.

