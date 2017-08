Samsung Galaxy Note 8: scheda tecnica, prezzo e data di uscita in Italia | Ufficiale

Debutta in via ufficiale il Samsung Galaxy Note 8, il nuovo top di gamma di casa Samsung che punta a conquistare il mercato della telefonia mobile grazie ad una scheda tecnica di livello assoluto ed ad un design che rappresenta, di fatto, un’evoluzione diretta della celebrata gamma Galaxy S8. A brevissima distanza dalla presentazione, vediamo quali sono le specifiche tecniche complete del nuovo Samsung Galaxy Note 8, il suo prezzo e la data di uscita in Italia.

Samsung Galaxy Note 8: scheda tecnica

Dimensioni: 162.5 x 74.5 x 8.6 mm

Peso: 195 grammi

Infinity Display (rapporto tra le dimensioni di 18,5:9) con diagonale di 6.3 pollici , bordi dual edge, tecnologia Super AMOLED con funzione Always On per la visualizzazione delle notifiche a display spento, risoluzione QHD+ (2960 x 1440 pixel), Gorilla Glass 5

SoC Exynos 8895 con processo produttivo FinFET a 10 nm, CPU Octa-Core (un Quad-Core custom da 2.3 GHz ed un Quad-Core Cortex A53 da 1.7 GHz), GPU Mali-G71 MP20 e modem LTE sino a 1 Gigabit in download

con processo produttivo FinFET a 10 nm, CPU Octa-Core (un Quad-Core custom da 2.3 GHz ed un Quad-Core Cortex A53 da 1.7 GHz), GPU Mali-G71 MP20 e modem LTE sino a 1 Gigabit in download 6 GB di memoria RAM

64/128/256 GB di spazio interno d’archiviazione di tipo UFS 2.1 con slot per espansione tramite scheda microSD sino ad un massimo di ulteriori 2 TB. In Italia è disponibile solo il modello da 64 GB

S-Pen

Doppia fotocamera posteriore : un sensore grandangolare da 12 Megapixel con apertura F1.7, sensore secondario con teleobiettivo da 12 Megapixel con apertura F2.4, stabilizzazione ottica, autofocus, flash LED Dual-Tone

Fotocamera anteriore da 8 Megapixel con apertura F1.7

da con apertura F1.7 Supporto Dual SIM (solo versione No Brand) con slot ibrido (nano SIM/microSD)

(solo versione No Brand) con slot ibrido (nano SIM/microSD) Batteria da 3.300 mAh

Ricarica rapida con caricabatterie incluso nella confezione di vendita

Supporto alla ricarica wireless

USB Type-C 3.1

Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi a/b/g/n/ac Dual-Band, GPS A-GLONASS Galileo

Sensore di impronte digitali posteriore, scanner dell’iride, riconoscimento facciale

Certificazione IP68 di resistenza ad acqua e polvere

Sistema operativo Android Nougat 7.1.1 personalizzato con la Samsung Experience UI (aggiornamento futuro ad Android 8.0 Oreo) con supporto alla Desktop Experience tramite apposita dock DeX Station

Colorazioni Midnight Black e Maple Gold

Samsung Galaxy Note 8: prezzo e data di uscita in Italia

Il nuovo Samsung Galaxy Note 8 sarà disponibile in preorder, anche in Italia, a partire dalle prossime ore e termineranno il 14 settembre. Il prezzo di listino del nuovo phablet di Samsung per il mercato italiano è di 999 Euro.

Chi preordinerà il nuovo Galaxy Note 8 riceverà in regalo la DeX Station. Per quanto riguarda, invece, la data di uscita, le prime consegne dello smartphone sono in programma per il prossimo 15 di settembre.