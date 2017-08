Samsung Galaxy Note 8: svelati i prezzi, il top di gamma supererà i 1000 Euro

Nella giornata di domani verrà svelato, in via ufficiale, il nuovo Samsung Galaxy Note 8, il top di gamma con cui Samsung si prepara a lanciare la sfida al futuro iPhone 8 di Apple. A distanza di poche ore dalla presentazione ufficiale, emergono oggi nuove indiscrezioni in merito al prezzo del Samsung Galaxy Note 8, uno degli aspetti più importanti per poter valutare al meglio il progetto.

Stando a quanto riferiscono nuove fonti questa mattina, il nuovo Samsung Galaxy Note 8 verrà commercializzato con un prezzo di partenza, relativo alla variante con 6 GB di RAM e 64 GB di storage interno, di circa 940 dollari. Il prezzo in questione si riferisce al mercato cinese ed, al cambio attuale, equivale a circa 800 Euro.

Considerando tasse e costi extra legati all’importazione in Europa, in prezzo in Italia del nuovo Samsung Galaxy Note 8 potrebbe essere di circa 850 Euro, in linea con il prezzo della gamma S8 che, per ora, parte da 829 Euro (almeno per quanto riguarda il listino).

Sul mercato, in ogni caso, sono attese anche altre due varianti del Note 8, entrambe con 6 GB di RAM ma con diversi tagli di storage (128 e 256 GB). Secondo i rumors di oggi, il modello da 128 GB del nuovo top di gamma di Samsung dovrebbe costare circa 1050 dollari, poco più di 900 Euro, mentre la versione top dovrebbe attestarsi sui 1200 dollari, poco più di 1000 Euro.

E’, quindi, oramai certo che la versione top di gamma del nuovo Samsung Galaxy Note 8 presenterà un prezzo in Italia superiore ai 1000 Euro. Da notare che il nuovo phablet di casa Samsung è atteso anche in versione Dual SIM. Il prezzo di listino di tale variante sarà di almeno 50 Euro in più.

Ricordiamo che la data di uscita in Italia del nuovo top di gamma di Samsung dovrebbe essere fissata per la metà di settembre. Continuate a seguirci anche nel corso delle prossime ore per tutte le novità legate al Samsung Galaxy Note 8 che sarà presentato in via ufficiale domani 23 agosto.

