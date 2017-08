Samsung Galaxy Note 8, ecco un video teaser ufficiale del nuovo phablet

Samsung ha confermato ufficialmente che il nuovo Samsung Galaxy Note 8 sarà un vero e proprio phablet dotato di una nuova e migliorata S Pen. Nelle scorse ore, il brand sudcoreano ha rilasciato su YouTube un video teaser che mostra la forma del nuovo terminale Android. In particolare, lo smartphone può essere visto nel filmato accompagnato dalla sua amica inseparabile.

Il nuovo Samsung Galaxy Note 8 sarà il terzo flagship lanciato dal produttore asiatico per questo 2017 e seguirà le orme dei Galaxy S8 ed S8+. Come da tradizione, il terminale sarà presentato ufficialmente all’evento Galaxy Unpacked di New York che si terrà il 23 agosto. Attraverso il video teaser, Samsung ha confermato anche che la presentazione ufficiale sarà in diretta live sul sito web Samsung.com.

Samsung Galaxy Note 8: svelato nelle scorse ore un video teaser ufficiale

Il video è stato accompagnato dalla citazione “un potente device per fare cose più in grande“. Il Galaxy Note 8 è stato oggetto di svariate indiscrezioni nelle ultime settimane. Come molti di voi sicuramente sapranno, il phablet dovrebbe proporre un display Super AMOLED da 6.4 pollici di diagonale con risoluzione QHD+ e rapporto di forma 18.5:9.

Il video teaser conferma, in particolare, l’ampiezza del suo schermo. Il nuovo phablet dovrebbe essere mosso dallo stesso processore presente su S8 ed S8+. Nello specifico, a seconda del mercato, Samsung integrerà lo Snapdragon 835 di Qualcomm e l’Exynos 8895. Si tratta di SoC con CPU octa-core a 64 bit e realizzati con un processo produttivo a 10 nm.

Stando sempre agli ultimi rumor, il phablet Android sarà il primo dell’azienda ad avere una doppia fotocamera sul retro con sensori da 12 + 13 mega-pixel. Il primo avrà un obiettivo grandangolare mentre il secondo fungerà da teleobiettivo. Recentemente, il device è comparso sia su GeekBench che su GFXBench confermando alcune delle sue specifiche tecniche, fra cui la presenza di 6 GB di RAM e del sistema operativo Android 7.1.1 Nougat pre-installato.