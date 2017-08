Samsung Galaxy S8: in arrivo una nuova inedita colorazione

Nel corso di questi mesi che seguitano l’evento di presentazione ufficiale che ha introdotto i Samsung Galaxy S8 ed S8+ Plus sul palcoscenico di New York abbiamo avuto modo di saggiare le potenzialità tecniche ed i nuovi fattori di forma esclusivi conferiti alla nuova generazione di smartphone che sta affascinando i millennial e tutti gli appassionati di tecnologia mobile.

In particolare per quel che riguarda l’aspetto estetico non può non saltare al’occhio il nuovo paradigma di design utilizzato dalla società con gli ultimi top di gamma. i Samsung Galaxy S8 con relative versioni Plus differiscono marginalmente per qualche specifica tecnica relativa all’autonomia ed alla dimensione assoluta, ma condividono in tutto e per tutto il medesimo design full-immersive nel rispetto del nuovo form factory 18.5:9 con display Infinity Edge per il frontale.

La sensazione di avere tra le mani un terminale tutto d’un pezzo si manifesta soprattutto in quella che è la colorazione base Midnight Black, cui si affianca anche una straordinaria Artic Silver con cornici metalliche in contrasto argentato ed una Orchid Gray decisamente molto suggestiva.

Samsung Galaxy S8 (regular) in Pink. Launching eastern Europe soon. Afaik they only showed/announced the S8 Plus in this color, didn't they? pic.twitter.com/Z41weXHkod — Roland Quandt (@rquandt) August 9, 2017

Ad ogni modo pare che Samsung Electronics non intenda registrare una battuta d’arresto nel processo di innovazione estetica degli ultimi arrivati e quest’oggi introduce la possibilità di contare anche su un’ulteriore livello di personalizzazione estetica da realizzarsi mediante la nuova variante Rose Gold.

L’intenzione, in questo caso, è quella di ampliare la rosa di adepti al brand ed ai nuovi terminali, proponendo soluzioni che ben si adattano ad ogni tipo di utente e ad ogni loro preferenza specifica. Si tratta di una tonalità che abbiamo già avuto modo di vedere a bordo di alcuni smartphone concorrenti e che, ancora una volta, si caratterizza rispetto al rosa base per la presenza di sfumature colore ed effetti di luce davvero interessanti.

Potremmo dire che la variante è espressamente destinata ad un pubblico femminile, ed in effetti è così, potendo dare uno sguardo alle nuove immagini che troviamo qui di seguito.

Ad ogni modo, la società ha definito ben specifiche condizioni per il rilascio di questa nuova variante che come riferito dal noto leaker Roland Quand sarà da destinarsi in via esclusiva al modello di punta Samsung Galaxy S8+ Plus, ovvero sia il modello top di gamma assoluto che abbiamo preso in esame all’interno della nostra recensione.

Quando arriverà questo Galaxy S8 Rose Gold? Secondo quanto riferito, molto probabilmente, il device sopraggiungerà al mercato nel giro di qualche settimana a partire dai Paesi dell’Est Europeo, per poi raggiungere la totalità dei mercati in cui la società opera. Che cosa ne pensi di questa nuova variante del top di gamma Samsung 2017?

Ti sei perso le recensioni, i confronti tecnici con i rivali in carica e tutti i dettagli degli ultimi arrivati? Consulta pure i nostri canali e dai uno sguardo alla scheda tecnica completa dei prodotti che trovi a fine post. Spazio a tutti i tuoi personali commenti sull’argomento.

Scheda Tecnica Samsung Galaxy S8 e Galaxy S8+ Plus

Display: Pannello Capacitivo Multi-Touch Edge Panel Super AMOLED W-QHD (QHD+) Resolution @2960×1440 pixel con diagonali da 5.8 pollici (Standard) e 6.2 pollici (Plus) e rivestimento protettivo Cornig Gorilla Glass di 5a generazione con cornici ridotte al minimo

Processore: Octa-Core System Qualcomm Snapdragon 835 10nm (mercato USA) e Samsung Exynos 8895 (mercato Europa)

GPU: Adreno 540 (per Snapdragon 835); Mali-G71 MP20 (Per Exynos 8895)

Memoria RAM: 4GB

Memoria ROM: 64GB con tecnologia UFS 2.1 e supporto per espansione esterna tramite apposito slot separato per microSD Card fino ad ulteriori 256GB

SIM Card: Formato Nano-SIM

Fotocamera Principale Posteriore: 12 Megapixel con tecnologia di stabilizzazione ottica di immagine (OIS), HDR e sistema di messa a fuoco automatica laser @f/1.7, tecnologia Dual Pixel

Fotocamera Principale Anteriore: 8 Megapixel

Connessioni: LTE 24 bande, WiFi ac doppia banda 2.4GHz/5GHz, NFC, Bluetooth 5.0 ed USB 2.0 Type-C reversibiile, GPS con GLONASS Geo-System e Beidu

Sensoristica: Luminosità ambientale, Proximity sensor, scanner biometrico per le impronte digitali, accelerometro, giroscopio, bussola, IRIS Scanner, Rapid Wireless Charger

Altro: Assenza di pulsanti fisici sul frontale e pulsante dedicato all’attivazione del sistema ad intelligenza artificiale per l’assistente vocale Samsung Bixby su entrambi i modelli, sistema di impermeabilizzazione IP68 (1.5 metri di profondità per un massimo di 30 minuti in acqua), Samsung Pay, Jack cuffie tradizionale, cuffie AKG in dotazione

Batteria: 3.000mAh/3.500mAh non removibile con funzione ricarica rapida Quick Charge 4.0

Sistema Operativo: Android 7.0 Nougat con supporto alle personalizzazioni proprietarie Samsung Experience 8.1

