Samsung Galaxy S8 e S8 Plus: disponibile un nuovo aggiornamento firmware

Nelle ultime ore, Samsung ha avviato la distribuzione di un nuovo aggiornamento firmware destinato ai suoi top di gamma Samsung Galaxy S8 e Samsung Galaxy S8 Plus. Tale update è già disponibile in alcuni mercati (per ora sono arrivate conferme da Germania, Turchia e Emirati Arabi) è ben presto è destinato ad arrivare, come da tradizione via OTA, anche in Italia per entrambi gli smartphone.

Il cuore dell’aggiornamento è rappresentato dalla patch di sicurezza relativa al mese di agosto che risolve 28 vulnerabilità del sistema operativo Android e 12 vulenarabilità specifiche per il firmware dei Samsung Galaxy. L’udpate in distribuzione per Samsung Galaxy S8 e Samsung Galaxy S8 Plus ha un peso di circa 600 MB e, come evidenziato dal changelog ufficiale, non si limita all’introduzione delle immancabili patch di sicurezza.

Installando questo aggiornamento, infatti, si potrà beneficiare di un miglioramento al controllo della luminosità automatica di Samsung Galaxy S8 e S8 Plus (ora il sensore sarà finalmente molto più preciso) ed un miglioramento alla stabilità della connessione con il PC. Come sempre quando viene rilasciato un aggiornamento via OTA, per l’effettiva disponibilità del pacchetto da scaricare potrebbe essere necessario attendere qualche ora o, al massimo, qualche giorno.

Per verificare, manualmente, la disponibilità dell’update per il vostro Samsung Galaxy S8 o S8 Plus sarà sufficiente andare in Impostazioni per poi scegliere Info sul Dispositivo e, quindi, selezionare la voce Aggiornamento sistema per avviare il controllo della disponibilità del pacchetto.

Il nuovo aggiornamento firmware per Samsung Galaxy S8 e S8 Plus dovrebbe essere pronto per il download per tutti i modelli italiani degli attuali top di gamma della casa coreana già nel corso delle prossime ore.

