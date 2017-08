Samsung Galaxy S8 in regalo da Mediaworld: scopri come vincere uno dei nuovi top di gamma

Sei pronto a vincere uno dei 1.000 Samsung Galaxy S8 messi in palio dalla catena di elettronica Mediaworld? Nessun errore di battitura, ve lo garantiamo. A partire dal 14 Agosto 2017 e fino al prossimo 27 Agosto 2017 la società rilascerà un nuovo volantino che abilita alla partecipazione diretta al concorso.

All’interno dei volantini ve ne saranno 1.000 vincenti che garantiranno la riscossione gratuita di uno degli ultimi fantastici top di gamma Samsung Galaxy S8, che nel corso di questi ultimi mesi sono stati oggetto delle nostre anteprime e recensioni. Vi sono limiti alla partecipazione al contest?L’unico limite è quello imposto dal possesso della Carta fedeltà MediaWorld, la cui sottoscrizione avviene anche in negozio in maniera facile, immediata e completamente gratuita.

Una volta ottenuta la nostra carta dovremmo verificare il messaggio celato alla pagina dedicata all’interno del volantino. In caso di vincita troveremo un codice identificativo univoco che dà diritto alla riscossione dello smartphone e contestualmente tutte le informazioni necessarie per poter procedere al ritiro del premio.

In particolare, i fortunati vincitori dovranno reclamare la vincita attraverso l’invio di una mail con oggetto “CONCORSO CERCA L’ORO E VINCI” e relativi dati informativi necessari per procedere alla spedizione. La mail dovrà essere inviata entro il periodo di validità stabilito, ovvero sia dal 14 Agosto 2017 fino al 10 Settembre 2017 (limite orario: 23:59:59). In caso contrario, il premio non potrà essere riscosso.

I vincitori dei Samsung Galaxy S8 sono tenuti a conservare l’originale del volantino vincente almeno fino alla data del prossimo 20 Ottobre 2017, visto e considerato che la società promotrice del concorso si riserva il diritto di chiederne la spedizione a fini di verifica e convalida della vincita.

Coloro che pur partecipando al concorso non si aggiudicano direttamente il premio possono partecipare all’estrazione finale e ad un’eventuale estrazione di recupero, fermo restando il requisito di possesso per la Carta Fedeltà.

Si tratta di un’iniziativa senz’altro interessante, che farà di certo gola a tutti coloro che hanno visto nei Galaxy S8 prodotti dalle caratteristiche e dalle potenzialità eccezionali. Ulteriori informazioni e dettagli sono disponibili presso il sito ufficiale Mediaworld.it.

Che cosa ne pensi di questo nuovo concorso a premi? E dei Galaxy S8? Ti sei perso tutti gli aggiornamenti ed i dettagli sui top di gamma? Consulta pure le nostre pagine dedicate all’interno dei nostri canali, e dai pure un’occhiata alla scheda tecnica che segue. Lasciaci pure un tuo personale commento.

Scheda Tecnica Samsung Galaxy S8 e Galaxy S8+ Plus

Display: Pannello Capacitivo Multi-Touch Edge Panel Super AMOLED W-QHD (QHD+) Resolution @2960×1440 pixel con diagonali da 5.8 pollici (Standard) e 6.2 pollici (Plus) e rivestimento protettivo Cornig Gorilla Glass di 5a generazione con cornici ridotte al minimo

Processore: Octa-Core System Qualcomm Snapdragon 835 10nm (mercato USA) e Samsung Exynos 8895 (mercato Europa)

GPU: Adreno 540 (per Snapdragon 835); Mali-G71 MP20 (Per Exynos 8895)

Memoria RAM: 4GB

Memoria ROM: 64GB con tecnologia UFS 2.1 e supporto per espansione esterna tramite apposito slot separato per microSD Card fino ad ulteriori 256GB

SIM Card: Formato Nano-SIM

Fotocamera Principale Posteriore: 12 Megapixel con tecnologia di stabilizzazione ottica di immagine (OIS), HDR e sistema di messa a fuoco automatica laser @f/1.7, tecnologia Dual Pixel

Fotocamera Principale Anteriore: 8 Megapixel

Connessioni: LTE 24 bande, WiFi ac doppia banda 2.4GHz/5GHz, NFC, Bluetooth 5.0 ed USB 2.0 Type-C reversibiile, GPS con GLONASS Geo-System e Beidu

Sensoristica: Luminosità ambientale, Proximity sensor, scanner biometrico per le impronte digitali, accelerometro, giroscopio, bussola, IRIS Scanner, Rapid Wireless Charger

Altro: Assenza di pulsanti fisici sul frontale e pulsante dedicato all’attivazione del sistema ad intelligenza artificiale per l’assistente vocale Samsung Bixby su entrambi i modelli, sistema di impermeabilizzazione IP68 (1.5 metri di profondità per un massimo di 30 minuti in acqua), Samsung Pay, Jack cuffie tradizionale, cuffie AKG in dotazione

Batteria: 3.000mAh/3.500mAh non removibile con funzione ricarica rapida Quick Charge 4.0

Sistema Operativo: Android 7.0 Nougat con supporto alle personalizzazioni proprietarie Samsung Experience 8.1

