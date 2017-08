Samsung annuncia i nuovi Gear Sport, Gear Fit 2 Pro e Gear IconX | IFA 2017

Samsung ha presentato al suo evento di IFA 2017 di Berlino due nuovi wearable e la seconda generazione dei popolari auricolari wireless innovativi. Il nuovo Samsung Gear Sport è un elegante e versatile smartwatch resistente all’acqua mentre la nuova Gear Fit 2 Pro è una smartband progettata per gli sportivi che integra un modulo GPS e delle funzionalità smart.

I nuovi dispositivi della serie Gear sono stati progettati da Samsung per aiutare i consumatori a sfruttare al meglio la loro giornata e aiutarli a vivere una vita più sana ed equilibrata. Secondo quanto dichiarato dal brand sudcoreano, i nuovi wearable riescono ad assistere l’utente in una vasta gamma di attività. Esempi sono il semplice monitoraggio dell’attività fisica fino a quello del nutrimento e del sonno. Presente anche un coaching motivazionale che sarà il vostro compagno di vita.

Samsung Gear Sport e Gear Fit 2 Pro: ecco i nuovi wearable dell’azienda dedicati allo sport

Nei nuovi Samsung Gear Sport e Gear Fit 2 Pro, Samsung ha creato delle nuove funzionalità. In particolare, entrambi i dispositivi indossabili sono resistenti all’acqua. Saranno, quindi, i compagni ideali per qualsiasi nuotata poiché sono certificati per resistere all’acqua fino a 5 ATM. Grazie all’ultima applicazione di Speedo, ossia Speedo On, sia il Gear Sport che il Gear Fit 2 Pro vi permetteranno di monitorare facilmente le principali metriche di noto, tra cui il numero di giri, il tipo di nuotata e così via.

I due nuovi wearable vi consentiranno di controllare costantemente la frequenza cardiaca con maggiore precisione grazie ad un avanzato monitoraggio in tempo reale. Samsung ha deciso di stipulare alcune partnership aggiornando quelle con Under Armour e Spotify. Entrambi i device permettono di accedere alle app di fitness di Under Armour. Queste sono Under Armour Record, MyFitnessPal, MapMyRun e Endomondo 2 per avere tantissime funzioni dedicate all’attività, all’alimentazione, al sonno e al tracking di fitness.

Grazie alla modalità offline introdotta da Spotify di recente, sarà possibile ascoltare i brani preferiti online, offline o anche senza lo smartphone. Samsung ha integrato, poi, una modalità che permette di rilevare automaticamente le attività in modo da essere in completa sintonia con il vostro corpo. Il wearable sarà in grado di riconoscere le seguenti categorie di attività: camminata, corsa, in bicicletta e l’esecuzione di attività dinamiche fra cui danza e basket. Con i nuovi Gear Sport e Gear Fit 2 Pro potrete anche personalizzare il vostro piano di benessere inserendo obiettivi su misura.

Il Gear Sport è uno smartwatch adatto per qualunque occasione

Il Gear Sport è uno smartwatch elegante ma allo stesso tempo pratico dotato di un design minimale e circolare. Sulla parte frontale troviamo un display Super AMOLED da 1.2 pollici. Il lato software, invece, comprende una migliore interfaccia utente che rende facile la visualizzazione delle informazioni, anche durante la fase di navigazione. Con il Gear Sport, gli utenti potranno raggiungere gli obiettivi di salute e di benessere con tutta tranquillità oppure ricevere avvisi riguardo la nutrizione e dei consigli sulle attività da svolgere.

Samsung ha progettato il nuovo Samsung Gear Sport con un design capace di gestire un’ampia gamma di situazioni e ambienti. Grazie alla sua forma elegante ed ergonomica, il nuovo smartwatch potrà essere indossato da diversi utenti. Avrete la possibilità di sceglierlo una varietà di cinturini standard da 20 mm, colorati e facilmente modificabili. Questi ultimi rendono l’orologio smart adatto a qualunque occasione. Il nuovo Gear Sport sarà disponibile nelle colorazioni blu e nero.

La Gear Fit 2 Pro rende il monitoraggio dell’attività fisica molto più facile

Oltre alle nuove feature legate al monitoraggio del nuoto e della frequenza cardiaca, la nuova Samsung Gear Fit 2 Pro offre un avanzato sistema di GPS incorporato per catturare perfettamente i movimenti e per avere un preciso monitoraggio delle attività.

Sulla parte frontale è presente un display Super AMOLED curvo da 1.5 pollici di diagonale e un touchscreen a colori ad alta risoluzione che rendono più facile la lettura degli aggiornamenti e delle notifiche in tempo reale. Il nuovo cinturino risulta più sicuro, ergonomico, leggero e comodo da indossare durante tutte le attività e sarà disponibile nelle colorazioni nera e rossa.

Svelata anche la seconda generazione dei popolari auricolari wireless Gear IconX

Samsung, infine, ha presentato la seconda generazione dei popolari auricolari Samsung Gear lconX. Il nuovo gadget permetterà di ascoltare senza problemi la musica preferita e vi aiuterà ad ottenere il massimo dal proprio allenamento. Potrete ascoltare i brani preferiti in modalità offline trasferendo canzoni dallo smartphone Samsung o da un PC oppure accedere ai brani tramite la connettività Bluetooth. La nuova versione degli auricolari Gear IconX supportano anche Bixby.

Attraverso un semplice tocco o con la propria voce, sarà possibile controllare la musica dallo smartphone. Le nuove cuffie wireless sono disponibili nelle colorazioni nera, grigia e rosa e presentano un design ancora più ergonomico e leggero in modo da essere sicure, confortevoli ed eleganti da utilizzare.

Per gli appassionati di fitness, le Gear IconX sono in grado di registrare automaticamente la routine e inoltre dispongono di funzioni dedicate all’allenamento stand-alone. Queste possono essere attivate semplicemente toccando l’earbud. Samsung ha svelato anche che la nuova generazione di auricolari wireless garantiscono una ricarica più veloce e una migliore autonomia (fino a 5 ore di streaming musicale o fino a 7 ore di riproduzione musicale autonoma). Grazie alla presenza di 4 GB di memoria interna, potrete ascoltare la musica preferita senza soluzione di continuità e in maniera completamente autonoma.

