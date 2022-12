La salute di una persona è strettamente collegata all’alimentazione, soprattutto alla lunga. Detto questo però, non tutte le persone hanno bisogno delle stesse cose, ma di solito si va a macro gruppi. Un nuovo studio, per esempio, ha visto come una dieta specifica è in grado di abbassare il rischio di cancro al colon per i maschi.

Prendendo quasi 80.000 volontari, è stato visto come una dieta ricca di verdure, frutta, cereali integrali, legumi, noci e semi. Il risultato è che gli uomini che seguono tale alimentazione beneficiano di un rischio ridotto del 22% di soffrire del suddetto cancro, oltre ad avere altri benefici. Questi benefici sono anche da ricerca al fatto che questa scelta porta anche a ridurre o far sparire cibi a base animale, zuccheri e cereali raffinati,

Una dieta per ridurre il rischio di cancro

Le parole dei ricercatori: “Ipotizziamo che gli antiossidanti trovati in alimenti come frutta, verdura e cereali integrali possano contribuire a ridurre il rischio di cancro del colon-retto sopprimendo l’infiammazione cronica, che può portare al cancro. Poiché gli uomini tendono ad avere un rischio maggiore di cancro del colon-retto rispetto alle donne, proponiamo che ciò possa aiutare a spiegare perché mangiare maggiori quantità di alimenti sani a base vegetale fosse associato a un rischio di cancro del colon-retto ridotto negli uomini ma non alle donne.”

Un altro motivo dietro alla differenza tra uomini e donne e il fatto che quest’ultime, secondo sondaggi, siano già più propense a guardare a una dieta del genere. In sostanza, a livello percentuale, la popolazione femminile presenta già un rischio più basso perché sono di meno gli individui che mangiano in modo meno salutare.