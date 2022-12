Un nuovo e ampio studio ha suggerito che esiste un collegamento tra le persone che assumono quotidianamente cibi ultra lavorati e che soffrono di declino cognitivo. Complessivamente, il 58% delle calorie consumate negli Stati Uniti, il 57% di quelle britanniche, il 48% di quelle canadesi e il 30% di quelle brasiliane provengono da alimenti ultra lavorati.

Ciò include snack dolci e salati, dolciumi, cereali per la colazione, gelati, bevande zuccherate, carni lavorate e piatti pronti surgelati. I partecipanti al nuovo studio consumavano in modo eccessivo i cibi lavorati, hanno mostrato un tasso di declino cognitivo globale più rapido del 28% e un tasso di declino più rapido del 25% funzione esecutiva: le capacità mentali utilizzate ogni giorno per apprendere, lavorare e gestire la vita quotidiana.

Cibi ultra lavorati, il loro consumo è associato al rischio di declino cognitivo

Ciò ovviamente viene confrontato con le persone che non hanno mangiato cibi ultra-elaborati o, se lo hanno fatto, sono rimaste al di sotto della soglia del 19,9% per un periodo di follow-up in media di otto anni. Mentre il consumo di questi cibi è associato già al rischio di malattie cardiovascolari, sindrome metabolica e obesità, pochi studi hanno studiato l’associazione tra tali alimenti e il declino cognitivo nei paesi ad alto reddito. Lo studio ha coinvolto un campione etnicamente diversificato di dipendenti pubblici, di età compresa tra 35 e 74 anni, reclutati in sei città brasiliane.

Il consumo di cibo e bevande nell’arco di 12 mesi è stato valutato al basale utilizzando un questionario standardizzato sulla frequenza alimentare. La frequenza di consumo di ogni alimento è stata trasformata in grammi al giorno, quindi gli alimenti sono stati classificati, in base all’entità della lavorazione industriale utilizzata per produrli, in uno dei tre gruppi di alimenti. Il primo gruppo di cibi erano quelli meno trasformati, come frutta e verdura, cereali, carne e pesce. Comprendeva anche ingredienti culinari trasformati, come zucchero da tavola, oli e sale.

Limitare il consumo di questi cibi per migliorare la nostra salute

Il secondo gruppo è costituito da cibi trasformati tra cui frutta in scatola, pane e formaggio artigianali e carne o pesce salati, affumicati o stagionati. Il terzo e ultimo gruppo era invece costituito dai cibi ultra lavorati. Si tratta di formulazioni di diversi ingredienti di altri gruppi alimentari, più additivi alimentari non utilizzati nella preparazione casalinga, come aromi, coloranti, dolcificanti, emulsionanti e altre sostanze utilizzate per mascherare qualità indesiderate del prodotto finale o imitare le qualità sensoriali di preparazioni culinarie da alimenti non trasformati o minimamente trasformati.

I ricercatori hanno esaminato le prestazioni cognitive dei partecipanti in un periodo di controllo di 8 anni, insieme al loro livello di consumo dei cibi ultra lavorati. Le persone sono state testate fino a tre volte ogni quattro anni, testando la memoria tramite test di richiamo immediato, richiamo tardivo e elenco di parole di riconoscimento. I ricercatori hanno testato la funzione esecutiva delle persone utilizzando strumenti tra cui test di fluidità verbale. Questi risultati supportano le attuali raccomandazioni di salute pubblica sulla limitazione del consumo di alimenti ultra-elaborati a causa del loro potenziale danno alla funzione cognitiva.

