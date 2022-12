Proprio in questi giorni, oltre al già conosciuto Covid-19 e Vaiolo delle scimmie, stanno aumentando i casi di streptococco A tra i più piccoli, nel Regno Unito. A causa di questa condizione molti genitori sono molto preoccupati in quanto non si riescono a trovare abbastanza antibiotici per i propri figli malati. Mentre il governo ha affermato che ci sono scorte sufficienti di penicillina e amoxicillina, i farmacisti e i medici generici di tutto il paese hanno riferito che stanno lottando per procurarsi le scorte.

Giovedì l’Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito ha rivelato che finora in questa stagione ci sono stati 60 decessi in tutte le fasce d’età in Inghilterra per infezioni invasive da streptococco A, tra cui 13 bambini. Ciò si confronta con 355 morti nella stagione 2017/18, di cui 27 nei bambini. L’agenzia ha detto che la scorsa settimana un alunno di una scuola del Sussex sospettato di aver avuto un’infezione invasiva da Strep A era morto.

Antibiotici, genitori in allarme per la mancanza di farmaci per lo streptococco A

L’UKHSA ha affermato che i casi di scarlattina e di streptococco di gruppo A sono aumentati all’inizio dell’anno rispetto al solito, ma non ci sono prove di un nuovo ceppo di streptococco A in circolazione o di un aumento della resistenza agli antibiotici. È probabile che l’aumento rifletta una maggiore suscettibilità a queste infezioni nei bambini a causa del basso numero di casi durante la pandemia, insieme all’attuale circolazione di virus respiratori, che possono aumentare le possibilità che i bambini si ammalino gravemente. Al momento sono in corso indagini per capire se ci sono altri fattori che potrebbero contribuire all’aumento di questa stagione e per capire meglio chi è attualmente più colpito.

Tuttavia, è necessario un migliore messaggio di salute pubblica intorno allo streptococco A, con molti ambulatori medici che hanno difficoltà a far fronte a un aumento della domanda in aggiunta alle pressioni esistenti. I medici generici sono consulenti altamente qualificati in medicina di famiglia che sono particolarmente vigili nella ricerca di casi gravi e invasivi di infezioni da streptococco di gruppo A. L’identificazione e il trattamento precoci sono fondamentali, ma è fondamentale la disponibilità per quei pazienti che hanno davvero bisogno, quindi il pubblico e i media devono agire in modo responsabile mentre facciamo del nostro meglio per controllare e curare i casi gravi di queste infezioni.

Foto di valelopardo da Pixabay