Una nuova ricerca condotta in Cina e pubblicata sul Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism della Endocrine Society, mostra che il digiuno intermittente potrebbe essere in grado di invertire completamente il diabete di tipo 2. Secondo questo studio infatti, il digiuno intermittente potrebbe portare coloro che soffrono di questa malattia a non avere più bisogno di farmaci.

Negli USA secondo il CDC, il centro per il controllo e la prevenzione delle malattie, più di 37 milioni di persone hanno il diabete, e circa il 90-95% dei pazienti soffre del tipo 2. Questa patologia viene trattata con diversi farmaci efficaci, come la metformina; una dieta sana e un regolare esercizio fisico. Ma secondo il nuovo studio sembrerebbe che le cure farmacologiche possano essere sostituite da un regime alimentare di digiuno intermittente.

Il digiuno intermittente: mangiare solo in fasce orarie consentite

Il digiuno intermittente è ormai un metodo popolare tra le diete dimagranti ed è ritenuto efficace per perdere peso. Secondo le ricerche sembra che questo tipo di regime alimentare sia in grado di aiutare a combattere l’infiammazione.

Si tratta di una dieta che permette il consumo di cibo solo durante una specifica finestra di tempo, mentre per il resto del tempo, appunto, si digiuna. Digiunare per un certo numero di ore al giorno o consumare un solo pasto e solo un paio di giorni alla settimana può aiutare il corpo a bruciare i grassi. Secondo la scienza, il digiuno intermittente riduce anche il rischio di questa patologia e di malattie cardiache.

Come spiega Dongbo Liu, Ph.D., della Hunan Agricultural University di Changsha, in Cina, “il diabete di tipo 2 non è necessariamente una malattia permanente. La sua remissione è possibile se i pazienti perdono peso attraverso la dieta e l’esercizio fisico. La nostra ricerca mostra che un digiuno intermittente, la Chinese Medical Nutrition Therapy (CMNT), può portare alla remissione del diabete nelle persone con diabete di tipo 2, e questi risultati potrebbero avere un impatto importante sugli oltre 537 milioni di adulti in tutto il mondo che soffrono di questa malattia”.

Questo regime alimentare può portare alla remissione del diabete

I ricercatori hanno proposto un regime di digiuno intermittente di 3 mesi a 36 persone con diabete. Dai risultati dello studio, è emerso che quasi il 90% dei partecipanti ha ridotto l’assunzione di farmaci per il diabete dopo il digiuno intermittente. Per il 55% di queste persone si è avuta una remissione del diabete, con interruzione delle terapie farmacologiche e una situazione stabile almeno nell’anno successivo. La remissione completa del diabete è definita come un livello di HbA1c (glicemia media) inferiore al 6,5% almeno un anno dopo l’interruzione dei farmaci per il diabete.

I risultati dello studio sfidano dunque la visione convenzionale secondo cui la remissione del diabete può essere raggiunta solo in coloro che soffrono di questa patologia solo da un breve periodo (0-6 anni). Il 65% dei partecipanti allo studio che hanno raggiunto la remissione del diabete si trovavano infatti in questa condizione clinica da più di 6 anni (dai 6 agli 11 anni).

Questa ricerca potrebbe dunque rappresentare un punto di svolta per moltissime persone affette da diabete di tipo 2. Come spiega infatti Liu, “i farmaci per il diabete sono costosi e rappresentano una barriera per molti pazienti che stanno cercando di gestire efficacemente la propria malattia. Il nostro studio ha visto i costi dei farmaci diminuire del 77% nelle persone con diabete dopo il digiuno intermittente”.

Foto di Steve Buissinne da Pixabay