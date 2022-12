Come parte dello sforzo per rendere il cibo più sostenibile, ultimamente si sperimenta molto sul modo di utilizzare anche gli scarti alimentari o utilizzare i prodotti in toto, senza sprechi e scarti. In questa ottica, recentemente le bucce di banana sono state riproposte come un nuovo tipo di farina.

La buccia di banana è un alimento nutriente

Secondo le ricerche sembra che la farina di bucce di banana, oltre a permettere in un certo senso di riciclare i rifiuti alimentari comuni, porti anche tutta una serie di benefici nutrizionali, fornendo nutrimenti essenziali salutari in preparazioni che spesso non ne hanno, come i biscotti.

Se fino ad ora abbiamo considerato la buccia della banana come qualcosa di immangiabile, bene è arrivato dunque il momento di ricredersi. Questa parte del frutto è infatti in realtà piuttosto ricca di sostanze nutritive come potassio, fibre, aminoacidi e grassi polinsaturi.

Per utilizzarla la scienza l’ha trasformata in farina

Di certo però non è qualcosa di così semplice da utilizzare in una ricetta o una preparazione. Per questo i ricercatori hanno deciso di trasformarla in qualcosa di assolutamente molto versatile: una farina. Ecco dunque che le bucce di banana si sono trasformate in un ingrediente comodo e nutriente che chiunque può usare.

Come mostra infatti un rapporto del 2022 pubblicato sulla rivista ACS Food Science & Technology, incorporare farina di bucce di banana nei prodotti da forno al posto delle farine tradizionali può essere una buona idea per la nostra salute.

I biscotti creati con la farina di buccia di banana avevano infatti non solo un buon gusto, ma soprattutto un migliore profilo nutrizionale. Le analisi hanno infatti mostrato come questi siano maggiormente ricchi di nutrienti, con meno grassi e proteine e un maggior contenuto di fibre, magnesio, potassio, fenoli e una maggiore capacità antiossidante rispetto ai biscotti tipici.

Le ricerche hanno mostrato che per ottenere biscotti nutrienti e dal buon sapore, basta solo il 7,5% di farina di buccia di banana. Questa proporzione ha dato infatti vita a biscotti con una consistenza ed un gusto abbastanza simili ai cookies americani, ma decisamente più nutrienti. Basta dunque una piccola aggiunta di farina di bucce di banana per rendere i biscotti un alimento nutriente.

Foto di Vyshnavi Bisani su Unsplash