Uno strumento online consente di calcolare come un asteroide potrebbe colpire una posizione a tua scelta. Gli impatti di asteroidi sono al primo posto nell’elenco delle calamità delle Nazioni Unite che potrebbero spazzare via le specie. Sono stati oggetto della fantasia di innumerevoli film e libri, alcuni dei quali sono rappresentazioni accurate di ciò che sarebbe accaduto e altri no.

Ora, se sei mai stato interessato a vedere cosa accadrebbe se diverse dimensioni di asteroidi colpissero diverse aree del globo, Internet ha uno strumento per te.

Come funziona Asteroid Launcher

Chiamato Asteroid Launcher, lo strumento consente di controllare tre diversi aspetti dell’asteroide: le dimensioni, la velocità e l’angolo con cui cade sulla Terra. Consente anche di selezionare quando potrebbe cadere.

Quando entri nel sito, vieni “catapultato” a Manhattan. Da lì, puoi spostarti in qualsiasi area del mondo che ti piace e fare clic sul pulsante “Lancia asteroide” dopo aver scelto la posizione, le dimensioni, la velocità e l’angolazione appropriate.

Facendo un esempio, se lasciassimo cadere un asteroide in una città come Lisbona o similari, con le impostazioni predefinite, il risultato sarebbe terrificante: quasi 200.000 persone morirebbero all’interno dell’area del cratere, che sarebbe profonda più di 500 metri.

L’asteroide colpirebbe a una velocità di 60.640 km/h. Il risultato sarebbe una palla di fuoco larga circa 13 chilometri che ucciderebbe più di 1,7 milioni di persone. Quasi 20.000 persone riporterebbero ustioni di terzo grado e altre 51.000 persone avrebbero ustioni di secondo grado.

L’ondata di devastazione non si fermerebbe qui. L’onda d’urto di 241 decibel ucciderebbe altre 514.000 persone, con case a 120 chilometri di distanza. Le persone a meno di 40 chilometri dall’epicentro rimarrebbero vittime di danni ai polmoni e a meno di 50 chilometri di distanza sarebbero completamente sorde. Inoltre, l’impatto dell’asteroide genererebbe venti a 13.775 km/h che ucciderebbero circa 200.000 persone in più. Alla fine, sarebbe seguito un terremoto, in grado di annientare altre 3.000 persone. L’impatto di questo asteroide sarebbe brutale: un totale di 2.700.677 morti.