Circa 120 milioni di anni fa, dinosauri a quattro ali, chiamato Microraptor, perseguitavano antichi boschi che oggi compongono la Cina che noi tutti conosciamo. Sebbene diversi ricercatori hanno studiato diversi esemplari di Microraptor, abbiamo ancora molti dubbi su queste creature, simili ad uccelli, compreso quello che comprendeva la loro alimentazione.

Ora un fossile incredibilmente raro ha rivelato l’ultimo pasto conservato di un individuo: e inaspettatamente, era un mammifero. C’era un minuscolo piede di mammifero simile a un roditore lungo circa un centimetro perfettamente conservato all’interno di uno scheletro di Microraptor. Questi reperti sono l’unica prova concreta che abbiamo sul consumo di cibo di questi animali estinti da tempo e sono eccezionalmente rari.

Scienza, un fossile ha riportato alla luce cosa mangiava un dinosauro

Il primo fossile di Microraptor è stato trovato a Liaoning, in Cina, nel 2000. Esistono tre specie conosciute, vissute nel primo periodo del Cretaceo, e il fossile in questione appartiene al Microraptor zhaoianus. Queste specie sono stati tra alcuni dei primi dinosauri che sono stati trovati con ali completamente piumate sia sulle braccia che sulle gambe, e insieme al famoso dinosauro piumato Archaeopteryx, hanno rafforzato le teorie che propongono che gli uccelli moderni siano strettamente correlati alle categorie di dinosauri. Mentre alcuni studi suggeriscono che questi animali sarebbero in grado di volare a motore, si pensa che generalmente usassero le ali per planare.

Finora è stato dimostrato che questa specie mangiasse solo uccelli, pesci e lucertole. Inoltre si pensava che fossero cacciatori arboricoli che scivolavano giù dagli alberi per catturare la preda. L’ultima scoperta espande questa idea, suggerendo che era più probabile che fossero mangiatori opportunisti che mangiavano e predavano una varietà di vertebrati. Questa nuova scoperta aggiunge un piccolo mammifero alla loro dieta, suggerendo che questi dinosauri fossero mangiatori opportunisti e non schizzinosi.

Questa particolare caratteristica potrebbe però essere un problema, poiché sebbene i carnivori generalisti siano stabilizzatori comuni e importanti negli ecosistemi odierni, questa potrebbe benissimo essere la prima prova di carnivori generalisti in un ecosistema di dinosauri. È incredibilmente raro trovare fossili di dinosauro che conservano il loro ultimo pasto nello stomaco. Di tutti i fossili di dinosauri carnivori che sono stati trovati, ne conosciamo solo 20 che contengono i loro ultimi pasti.

Capire di più sulla loro dieta non è solo affascinante per quelli di noi che cercano di immaginare come appariva il mondo 120 milioni di anni fa, ma fornisce anche indizi importanti per i ricercatori che lavorano duramente per capire esattamente come i dinosauri hanno lasciato la terra per il cielo e si sono evoluti nei veri uccelli che vediamo oggi.

Foto di Sebastian Ganso da Pixabay