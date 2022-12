Secondo un recente articolo pubblicato dalla BBC, la Cina ha registrato il primo caso di reinfezione con il coronavirus SARS-CoV-2, il virus che causa la malattia COVID-19. Il paziente, un uomo di 33 anni di Hong Kong, aveva contratto il virus a marzo 2020 e aveva sviluppato sintomi lievi. Dopo aver recuperato, era risultato negativo al virus in più di una occasione. Tuttavia, a novembre 2020 ha nuovamente sviluppato sintomi simil-influenzali e, successivamente, è risultato positivo al virus.

I ricercatori cinesi stanno esaminando il caso per determinare se si tratta di una vera e propria reinfezione o di una forma di persistenza del virus. Se si trattasse di una reinfezione, ciò suggerirebbe che la protezione fornita dalla prima infezione potrebbe essere limitata nel tempo. Tuttavia, è importante notare che il caso è ancora isolato e che non ci sono prove che dimostrino che la reinfezione sia una eventualità comune.

I funzionari sanitari cinesi hanno rassicurato la popolazione che il rischio di reinfezione è basso e che le misure di controllo del virus, come il distanziamento sociale e l’igiene delle mani, continuano a essere efficaci nella prevenzione della trasmissione del virus.

La scoperta di questo caso di reinfezione solleva ulteriori domande sulla durata della protezione fornita dalla prima infezione e sulla possibilità di sviluppare un vaccino efficace contro il SARS-CoV-2. I ricercatori continueranno a studiare il caso e a raccogliere dati per comprendere meglio il virus e il modo in cui si diffonde. È importante continuare a seguire le raccomandazioni delle autorità sanitarie per proteggere se stessi e gli altri dalla trasmissione del virus.