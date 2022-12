Sappiamo da tempo che i salumi o la carne lavorata, ricchi di conservanti e additivi chimici, possono portare ad un aumento del rischio di cancro. Proprio per questo il Governo ha suggerito di evitare ai produttori di aggiungere gli additivi alla carne lavorata, per ridurne il rischio. Un nuovo studio ha suggerito che i topi che avevano mangiato carne di maiale lavorata contenente nitriti sviluppavano il 75% di tumori in più rispetto a quelli che mangiavano carne senza sostanze chimiche.

I nitriti sono ampiamente utilizzati nelle carni lavorate per prolungarne la durata, allontanando i batteri che possono causare malattie come la salmonella, la listeriosi e il botulismo. Fondamentalmente, aggiungono anche un gusto seducente e piccante e una tonalità rosa fresca che seduce l’acquirente a prodotti come la pancetta.

Carne lavorata, evitare di aggiungere additivi per ridurre il rischio di cancro

Circa il 90% dei salumi venduti nei supermercati contiene le sostanze chimiche e si pensa che più della metà dell’assunzione dietetica della sostanza chimica da parte delle persone provenga dalla carne. Le prove dimostrano che la carne lavorata aumenta il rischio di cancro intestinale e nel 2015 è stata definita cancerogena. I nitriti sono stati anche collegati al cancro al seno e alla prostata. Gli scienziati stanno ancora cercando di capire il ruolo che i nitriti potrebbero svolgere in questo, poiché la colpa potrebbe essere anche di altri fattori.

Tuttavia il nuovo studio ha suggerito che quando le sostanze chimiche entrano nello stomaco possono aiutare a produrre composti cancerogeni chiamati nitrosammine. I risultati hanno suggerito che i topi che hanno mangiato carne priva di nitriti non hanno visto alcun aumento dei loro tumori, mentre coloro che hanno mangiato carne ricca di nitriti hanno sviluppato il 75% in più. Mentre coloro che sono stati nutriti con carne contenente la sostanza chimica hanno sviluppato l’82% in più di tumori nell’intestino rispetto al gruppo di controllo.

Il team ha ammesso che una dieta che contiene il 15% di carne trasformata contenente nitriti è un’assunzione elevata. Tuttavia hanno detto che anche consumare il cibo in quantità minori potrebbe comunque aumentare il rischio di sviluppare il cancro. Il consumo quotidiano di pancetta e prosciutto contenenti nitriti rappresenta un rischio molto reale per la salute pubblica. Il Governo ha chiesto ai produttori di carne di utilizzare alternative più naturali che svolgono la funzione di conservazione senza il rischio aggiuntivo di cancro.

Tuttavia i gruppi di produttori di carne hanno reagito, affermando che alcuni produttori avevano già ridotto l’uso di nitriti fino al 60% rispetto ai livelli storici. E ci sono già opzioni prive di nitriti disponibili in alcuni supermercati.

Foto di Steve Buissinne da Pixabay