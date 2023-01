Le tendenze da seguire su TikTok non finiscono mai. Una delle ultime più seguite è sulla perdita di peso che molte celebrità hanno dimostrato sulla piattaforma. Questa perdita di peso sembrerebbe essere dovuta ad un farmaco specifico per trattare il diabete, tanto da rendere possibile la fruizione di questo medicinale a chi ne ha bisogno. I farmaci Ozempic e Mounjaro sono usati per trattare il diabete di tipo 2.

È stato dimostrato che le iniezioni migliorano i livelli di zucchero nel sangue e la funzione cardiaca, ma più recentemente i medici hanno iniziato a prescriverle per aiutare i pazienti a perdere peso. Anche se per trattare il diabete questo farmaco è completamente diverso dall’insulina. Abbassa il zucchero, ma c’è una rete di sicurezza in modo che gli zuccheri dei miei pazienti non si abbassino troppo.

Influencer e celebrità mostrano la loro perdita di peso grazie a questo farmaco, cosi come ha mostrato Elon Musk che grazie a questo farmaco ha perso molti chili. Si dice che la persona media potrebbe perdere fino a 12 chili. L’entusiasmo per il farmaco ha portato a una minore offerta di farmaci. La Food and Drug Administration elenca Ozempic come “attualmente in carenza“. Alcuni pazienti riferiscono di passare a dosi più basse per allungare la fornitura.

A un certo punto ho avuto pazienti che aspettavano almeno tre mesi per ottenere il farmaco iniziale e questo era se pagavano in contanti. Se l’assicurazione non lo copre, non è nemmeno un modo economico per perdere peso. Si spera che l’offerta di farmaci raggiunga la domanda. Entrambi i farmaci sono disponibili solo su prescrizione medica. Gli effetti collaterali di Ozempic e Mounjaro includono possibile infiammazione del pancreas, alterazioni della vista, ipoglicemia e problemi ai reni e alla cistifellea.

Il principio attivo del farmaco, semaglutide, imita anche un ormone chiamato peptide-1 simile al glucagone (GLP-1) che colpisce le aree del cervello che regolano l’appetito e il cibo. Poiché fa sentire gli utenti pieni più velocemente, può portarli a perdere peso. Le istruzioni per Ozempic pubblicate dall’Agenzia europea per i medicinali affermano che nausea, diarrea e ipoglicemia sono effetti collaterali “molto comuni”. Come tutti i medicinali, anche Ozempic ha controindicazioni che un medico dovrebbe tenere in considerazione quando lo prescrive. Le linee guida sulla prescrizione variano da paese a paese, ma Ozempic non è stato ampiamente studiato per l’uso in pazienti senza diabete o eccesso di peso.

Foto di Vidmir Raic da Pixabay