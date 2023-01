Buone notizie per gli amanti del formaggio, sembrerebbe che sia più salutare di quanto si pensi. Il formaggio è ricco, cremoso ed è davvero irresistibili; la maggior parte delle persone lo adorano soprattutto accompagnato con altri alimenti, che ne esaltano il gusto e il sapore. Il consumo pro capite è di 18 kg all’anno, o poco più di 1,5 porzione al giorno. Tuttavia se ci facciamo maggiormente caso, possiamo notare che ogni volta che le persone parlano del formaggio, lo definiscono una debolezza e una tentazione.

Il formaggio è ricco di sostanze nutritive come proteine, calcio e fosforo e può servire a uno scopo salutare nella dieta. Anche il formaggio intero non ci farà necessariamente ingrassare o farci venire un infarto. Sembra che non aumenti o riduca il rischio di malattie croniche, come le malattie cardiache e il diabete di tipo 2, e alcuni studi dimostrano che potrebbe anche essere protettivo.

Formaggio, un alimento più salutare di quanto si pensi

Per anni, le linee guida dietetiche hanno affermato che mangiare latticini a basso contenuto di grassi è la cosa migliore perché i prodotti a base di latte intero, contengono grassi saturi che possono aumentare i livelli di colesterolo LDL (cattivo), un noto rischio di malattie cardiache. Questo alimento è stato anche accusato di aumento di peso e di problemi digestivi come il gonfiore. Tuttavia si è scoperto che il formaggio è stato davvero frainteso. Sappiamo che è ricco di calorie e di grassi, quindi perché dovrebbe essere salutare per noi? Ovviamente si va al di là di questo. Il pensiero della vecchia scuola sulla nutrizione si è concentrato sui singoli nutrienti, come grassi o proteine, che promuovono o prevengono le malattie.

Non è chiaro ancora se questo sia l’approccio sbagliato, ma al momento i ricercatori stanno ponendo l’attenzione sulla struttura di questo alimento, i nutrienti e gli enzimi che lo compongono. Quando il latte viene trasformato in formaggio, il processo cambia il modo in cui i nutrienti e gli altri componenti in esso contenuti sono disposti chimicamente. Questo ha un effetto sul modo in cui viene digerito dal nostro corpo, il che può portare a effetti sulla salute diversi dagli effetti del consumo degli stessi nutrienti in un’altra forma, come il burro.

Ridurre l’aumento di peso e malattie croniche

Alcuni studi dimostrano che il contenuto di minerali nel formaggio, in particolare il calcio, può legarsi con gli acidi grassi nell’intestino e eliminarli dal corpo. Altri studi suggeriscono che gli acidi grassi chiamati sfingolipidi nel formaggio possono aumentare l’attività dei geni che aiutano con la scomposizione del colesterolo da parte del corpo. Sia i formaggi crudi che quelli pastorizzati contengono batteri buoni che possono essere utili per il microbiota intestinale umano. Questi batteri buoni, che si trovano principalmente nei formaggi stagionati come il cheddar e il gouda, aiutano ad abbattere il cibo, sintetizzare le vitamine, impedire ai batteri che causano malattie di prendere piede e rafforzare l’immunità.

Il formaggio sembra anche ridurre il rischio di aumento di peso e diverse malattie croniche. È una fonte concentrata di calorie. Ma gli studi suggeriscono che non è necessario saltare il formaggio per mantenere stabile la bilancia. Uno dei motivi per cui il formaggio può aiutare a controllare il peso è che può ridurre l’appetito più di altri latticini. Le persone che mangiano di più di questo alimento hanno un rischio inferiore del 10% rispetto a quelle che non lo fanno mangiare qualsiasi. Altre analisi hanno scoperto che il formaggio non sembra influenzare il rischio di malattie cardiache in entrambi i casi.

Foto di Micha da Pixabay