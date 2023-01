La nuova ondata di Covid-19, rispetto alle precedenti, avrà molto più a che fare con il sonno e il nostro modo di dormire. Se da un lato, come sempre di solito quando si è ammalati, si passa più tempo a letto, questo non si rispecchia con qualità del sonno che ci permette effettivamente di riposarci. Si tratta di una situazione complicata che va a interessare le persone anche dopo che hanno sconfitto l’infezione.

Un nuovo studio in Cina ha mostrato come almeno il 26% delle persone che hanno contratto il Covid-19 e che sono prima ospedalizzate e poi dimesse, continuavano ad avere problemi di sonno fino anche a due settimane dopo. Negli Stati Uniti si parla invece anche fino a un mese dopo un test positivo. Con questi problemi si parla sostanzialmente di insonnia e in generale una cattiva qualità.

Covid-19: l’effetto sul nostro sonno

Il problema del sonno in seguito al Covid-19 non è ignorato tanto che l’Accademia europea per il trattamento cognitivo-comportamentale dell’insonnia ha divulgato alcuni consigli che però non valgono per i casi più gravi:

Usare il letto solo per dormire e avere rapporti sessuali

Andare a letto e alzarsi quando ti senti naturalmente incline a farlo

Mantenere un ritmo sonno-veglia regolare

Assicurarsi che la camera da letto sia il più buia possibile

Esercitarsi regolarmente alla luce del giorno

Evitare di mangiare prima di coricarsi.

Un aspetto particolare dovuto al Covid-19 è anche i nostri sogni vengono influenzati. Uno studio tra contagiati e non ha fatto notare come il primo gruppo tendeva ad avere molti più incubi. La colpa potrebbe essere legata all’effetto della malattia direttamente sulla salute mentale, soprattutto sull’ansia e sulla depressione.