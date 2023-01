Long Covid è una condizione debilitante che può includere problemi respiratori, annebbiamento del cervello, tosse cronica e affaticamento travolgente. Ora secondo un nuovo studio sembrerebbe che i sintomi di questa condizione finiscano dopo un anno dall’infezione da Covid-19, soltanto nelle persone in cui l’infezione era lieve. Una malattia lieve non porta a morbilità grave o cronica a lungo termine nella stragrande maggioranza dei pazienti.

Lo studio ha confrontato migliaia di dati di persone vaccinate e non, con lievi sintomi di Covid-19 che non sono state ricoverate con persone che sono risultate negative al virus. Long Covid è stato definito come sintomi che continuano o compaiono più di quattro settimane dopo un’infezione iniziale da Covid-19. Sappiamo che è una condizione debilitante che può includere problemi respiratori, annebbiamento del cervello, tosse cronica e affaticamento travolgente.

Long Covid, i sintomi finiscono entro un anno con casi lievi di Covid-19

I ricercatori hanno analizzato le cartelle cliniche di quasi 300.000 persone con diagnosi di casi lievi di Covid-19 e hanno confrontato la loro salute nel corso dell’anno successivo con quella di circa 300.000 persone che non avevano la malattia. L’età media di chi è risultato positivo al Covid era di 25 anni, e il 51% era di sesso femminile. Hanno cercato di trovare le 65 condizioni che sono state associate proprio al Long Covid e le hanno suddivise in due periodi di tempo: presto o i primi 30-180 giorni dall’infezione; ritardo, o dai 180 ai 360 giorni dopo l’infezione.

Dopo aver controllato alcuni fattori fondamentali, hanno riscontrato un rischio significativo di annebbiamento del cervello, perdita dell’olfatto e del gusto, problemi respiratori, vertigini e debolezza, palpitazioni cardiache e mal di gola sia nei periodi precoci che tardivi. Dolore toracico, tosse, perdita di capelli, dolori muscolari e articolari e disturbi respiratori sono aumentati significativamente solo durante la fase iniziale. Secondo lo studio il sintomo più comune è senza alcun dubbio la difficoltà respiratoria. Essere vaccinati ha ridotto il rischio di problemi respiratori, ma i ricercatori hanno scoperto che gli individui vaccinati avevano un rischio simile per altri esiti rispetto ai pazienti infetti non vaccinati.

I disturbi dell’olfatto in genere si risolvono a circa 9 mesi, ma quando erano presenti i cambiamenti di concentrazione e memoria tendevano a essere più persistenti. Nello studio sono state evidenziate lievi differenze tra uomini e donne, mentre i bambini avevano meno sintomi iniziali rispetto agli adulti, che per lo più erano scomparsi entro la fine dell’anno. Inoltre non sono state riscontrate alcune differenze tra le diverse varianti del Covid-19 dominanti finora. I pazienti con Covid-19 lieve avevano un rischio maggiore di un numero limitato di esiti di salute, con solo pochi sintomi persistenti a un anno dall’infezione da SARS-CoV-2 e il loro rischio diminuiva con il tempo dall’infezione.

La stanchezza è il sintomo più comune

I ricercatori hanno indicato alcune limitazioni nello studio, come la possibilità di errori diagnostici o la mancata registrazione di alcuni sintomi più lievi nel tempo. Potrebbe anche essere difficile applicare i risultati dello studio ad altri paesi, come gli Stati Uniti, a causa delle differenze nel modo in cui i medici codificano i sintomi. Il sintomo più comune di Long Covid è la stanchezza, e non era in questo elenco. Inoltre mancava il malessere post-sforzo. Queste sono alcune delle principali presentazioni che si vedono nello studio, quindi è una delle principali limitazioni di questo studio non avere questi risultati.

Il malessere post-sforzo è un travolgente esaurimento anche dopo uno sforzo minimo. A differenza del normale esaurimento, possono essere necessari giorni o settimane prima che una persona si riprenda e il malessere può essere riattivato se l’attività viene ripresa troppo rapidamente. La sindrome da tachicardia posturale ortostatica, o POTS, è un aumento della frequenza cardiaca dopo essersi seduti o in piedi che può portare a vertigini o svenimenti. L’encefalomielite mialgica/sindrome da stanchezza cronica, o ME/CFS, è una grave malattia a lungo termine, in cui le persone hanno una stanchezza travolgente che non migliora con il riposo. La condizione può influire sui processi del sonno e del pensiero, causare dolore in molte parti del corpo e impedire alle persone di svolgere la normale quotidianità.

Purtroppo queste condizioni non sono state incluse nello studio in quanto non ci sono stati molti casi in Israele, dove si è svolta la ricerca. Tuttavia, i sintomi di POTS e altre condizioni potrebbero essere stati inclusi in categorie più generali come aritmie cardiache o palpitazioni. Inoltre nello studio la fatica è stata codificata come debolezza. In effetti la debolezza è il secondo sintomo più comune riportato nello studio e ha continuato ad affliggere le persone di età compresa tra 19 e 60 anni per mesi.

Foto di Leo da Pixabay