Per le persone un riposino notturno è importante per la salute. Consente alle persone di pensare in modo chiaro, funzionare in modo efficace e offre al cervello l’opportunità di lavarsi da solo. La maggior parte delle persone ha bisogno dalle sette alle nove ore di sonno a notte, eppure alcune hanno bisogno di soltanto 5 o 6 ore a notte. Anche l’ex Presidente degli Stati Uniti Barack Obama, ad esempio, ha ammesso di dormire solo cinque ore a notte durante la sua presidenza, mentre Margaret Thatcher, l’ex primo ministro del Regno Unito, ha affermato di aver bisogno solo di tenere la testa bassa per quattro ore ciascuna notte.

Alcuni studi suggeriscono che queste persone potrebbero avere la sindrome del dormiente corto, una condizione in cui le persone possono raggiungere lo stesso livello di riposo di un dormiente convenzionale ma in un periodo di tempo più breve. È possibile che una persona dorma meno della quantità raccomandata senza influire sulla salute e sul benessere?

Cos’è la sindrome del sonno corto?

Un neuroscienziato comportamentale specializzato nel sonno ha affermato che questa condizione è effettivamente reale. La sindrome del sonno corto è vissuta da persone che normalmente hanno una breve durata del sonno durante la notte, ma non subiscono alcun effetto negativo di eccessiva sonnolenza, deterioramento cognitivo o umore basso durante il giorno. Questa breve quantità di sonno è sufficiente per la loro fisiologia personale. In altre parole, chi dorme poco si sente luminoso e sveglio anche dormendo meno di quanto raccomandato.

I ricercatori ritengono che i fattori genetici determinano chi è più dormiglione e quindi non è una condizione in cui le persone posso allenarsi. La vera sindrome del sonno corto è probabilmente un tratto geneticamente determinato. Ci sono stati studi che identificano i geni implicati nelle famiglie in cui corre la sindrome del dormiente corto. Uno studio del 2014 ha scoperto una variante di un gene chiamato BHLHE41 è associata al sonno breve e alla resistenza alla privazione del sonno. I ricercatori hanno concluso che particolari mutazioni BHLHE41 possono ridurre il sonno totale mantenendo il sonno NREM e fornire resistenza agli effetti della perdita di sonno.

Davvero una condizione rara

NREM si riferisce al movimento oculare non rapido, che comprende tre fasi del sonno importanti per il recupero fisico e il consolidamento della memoria. Un ulteriore studio del 2019 ha scoperto anche che una mutazione nel gene ADRB1 porta al tratto naturale del sonno breve negli esseri umani. I ricercatori hanno notato che nella popolazione umana si tratta di una mutazione rara, con un’incidenza di 4,028/100.000. Le possibilità che qualcuno abbia la sindrome del sonno corto sono scarse. La ricerca ha individuato solo circa 50 famiglie che hanno alcune variazioni genetiche che proteggono naturalmente chi ha il sonno corto dagli effetti tipici di un sonno insufficiente.

Non esiste un test specifico, ma una buona regola empirica è che, se durante il fine settimana la durata del sonno di qualcuno non si allunga, nonostante abbia l’opportunità di dormire fino a tardi, allora potrebbe essere un vero dormiglione. La stragrande maggioranza delle persone che affermano di aver bisogno solo di sei ore o meno di sonno abitualmente per sentirsi ristabilite pur rimanendo in forma e bene non sono veramente dormiglioni. Queste persone potrebbero essere in grado di farlo per certi momenti della loro vita, ma non per tutta la loro vita come farebbe un vero dormiente naturalmente poco.

Ci saranno persone nella popolazione generale che stanno bene con meno sonno rispetto alla quantità minima raccomandata e quelle che hanno bisogno di più dei valori superiori dell’intervallo raccomandato. Quindi la sindrome del dormiente è benefica o la chiave del successo? I ricercatori non sono convinti che le persone che hanno la sindrome del sonno corto abbiano necessariamente maggiori probabilità di successo, né che le celebrità famose per la loro breve durata del sonno abbiano effettivamente la condizione.

