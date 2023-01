Uno studio recente ha rilevato che le temperature in Groenlandia sono le più calde degli ultimi mille anni. La ricerca, condotta da un team di scienziati delle università di Copenaghen e Harvard, ha utilizzato i dati delle temperature registrate dai ghiacci della Groenlandia per analizzare le tendenze climatiche nel corso dei secoli.

I risultati hanno mostrato che le temperature attuali in Groenlandia sono significativamente più calde rispetto a qualsiasi periodo registrato negli ultimi mille anni. In particolare, gli ultimi due decenni sono stati i più caldi mai registrati, con un aumento delle temperature di circa 2 gradi Celsius rispetto alla media del periodo.

Gli scienziati ritengono che questo aumento delle temperature sia principalmente dovuto all’attività umana e all’emissione di gas serra. La Groenlandia è particolarmente sensibile alle variazioni del clima a causa della sua posizione geografica e della sua grande quantità di ghiaccio.

L’aumento delle temperature ha già avuto un impatto significativo sulla Groenlandia, con un aumento del disgelo del ghiaccio e un innalzamento del livello del mare. Gli scienziati temono che questi cambiamenti possano avere conseguenze a lungo termine per la vita animale e vegetale della Groenlandia, nonché per le comunità costiere in tutto il mondo.

La ricerca ha anche evidenziato che le temperature estive in Groenlandia sono aumentate più rapidamente rispetto alle temperature invernali, il che potrebbe avere un impatto significativo sull’ecosistema dell’isola.

I ricercatori sottolineano l’importanza di continuare a monitorare le tendenze climatiche in Groenlandia e di agire rapidamente per ridurre le emissioni di gas serra e mitigare gli effetti del cambiamento climatico. Questo studio fornisce ulteriori prove che l’attività umana sta causando un cambiamento climatico globale e che è necessaria un’azione immediata per proteggere il nostro pianeta.