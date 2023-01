Da un’analisi dei fossili trovati nell’estremo Nord del Canada ha suggerito che due specie precedentemente sconosciute, parenti dei nostri primati, vivevano sopra il circolo polare artico circa 52 milioni di anni fa. Queste creature ormai estinte appartenevano a una parte dell’albero genealogico dei primati che si è ramificato prima che gli antenati dei lemuri si discostassero dagli antenati comuni di scimmie, scimmie e umani.

Le due specie sorelle vivevano su un’isola del Nord del Canada e sono i primi primatomorfi che hanno popolato le latitudini vicino al circo polare artico. Le due specie sono state chiamate Ignacius mckennai e Ignacius dawsonae. Per avere un’idea di come fosse Ignacius, immaginiamo un incrocio tra un lemure e uno scoiattolo grande circa la metà di un gatto domestico. A differenza dei primati viventi, Ignacius aveva gli occhi ai lati della testa e aveva artigli sulle dita delle mani e dei piedi invece delle unghie.

Scienza, i fossili hanno rilevato misteriosi antenati dei primati nell’Antico Artico

Quando i ricercatori hanno analizzato i frammenti fossili, le mascelle e i denti sembravano diversi da altri primatomorfi che vivevano nelle zone più meridionali del Nord America. Quello che hanno fatto negli ultimi anni i ricercatori è quello di cercare di capire se questi animali avessero mangiato qualcosa di diverso. I primatomorfi artici hanno sviluppato caratteristiche speciali nelle mascelle e nei denti per masticare cibi più duri, come noci e semi, in contrasto con la loro dieta preferita di frutta matura.

Questo adattamento fisico era probabile perché per metà dell’anno la specie viveva nell’oscurità dell’inverno artico, quando il cibo era molto più difficile da trovare. Questi dati potrebbero anche essere usati per capire come gli animali si adattano e si evolvono durante i periodi di cambiamento climatico, come con le specie che affrontano oggi la crisi climatica causata dall’uomo. Mai nessun parente dei primati è stato riscontrato in questi ambienti e luoghi estremi. Di solito si trovano intorno all’equatore nelle regioni tropicali. Sono stato in grado di fare un’analisi filogenetica, che mi ha aiutato a capire in che modo i fossili dell’isola di Ellesmere sono collegati alle specie trovate alle medie latitudini del Nord America.

Durante questi tempi antichi, il circolo polare artico era un luogo più caldo e ospitale per la vita. Il riscaldamento globale aveva reso la regione molto più calda e umida, con un ambiente simile a una palude. Le temperature più calde durante questo periodo probabilmente incoraggiarono l’antenato ad avventurarsi a nord. Nonostante le temperature più calde, i primatomorfi dovevano ancora adattarsi per sopravvivere nel loro unico ecosistema settentrionale. Divennero più grandi dei loro parenti meridionali, che assomigliavano a scoiattoli; tale crescita si verifica comunemente nei mammiferi che vivono alle latitudini settentrionali perché li aiuta a mantenere la temperatura corporea interna necessaria.

Secondo i risultati dovremmo aspettarci cambiamenti drammatici e dinamici per l’ecosistema artico mentre si trasforma di fronte al continuo riscaldamento. Alcuni animali che attualmente non vivono nell’Artico colonizzeranno quella regione, e alcuni di loro si adatteranno al loro nuovo ambiente in modi paralleli a quelli di Ignacius. Allo stesso modo, possiamo aspettarci che alcuni dei nuovi coloni si diversifichino nell’Artico, proprio come fece questo antenato.

Foto di Jan Sedloň da Pixabay