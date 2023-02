Lo scorso 2 febbraio gli scienziati sono rimasti sconcertati quando hanno visto che un enorme tentacolo di plasma si è spezzato nell’atmosfera del nostro sole, facendo un giro intorno al polo nord della stella per poi scomparire del tutto. Lo straordinario spettacolo è durato circa 8 ore ed è andato virale sui social dopo che è stato pubblicato un filmato catturato dal Solar Dynamics Observatory della NASA.

Si parla di un vortice polare e il materiale proveniente da una protuberanza settentrionale si è appena staccato dal filamento principale e ora sta circolando in un enorme vortice polare attorno al polo nord della nostra stella. Che cosa significa tutto questo? Essenzialmente, un lungo filamento di plasma, il gas elettricamente carico di cui sono fatte tutte le stelle, è espulso dalla superficie del sole, creando un’enorme caratteristica circolare chiamata protuberanza.

Sole, un vortice polare mai visto prima

Queste strutture sono comuni e possono avvolgersi nello spazio per centinaia di migliaia di miglia mentre il plasma solare si muove a spirale lungo le linee aggrovigliate del campo magnetico. Ciò che resta strano è che una protuberanza si spezzi improvvisamente e poi rimanga in volo per ore, roteando attorno ai poli del sole. Il risultante ciclone di plasma somigliava a un vortice polare, un tipo di sistema a bassa pressione che in inverno forma grandi anelli di aria gelida sopra i poli terrestri. È la prima volta che il plasma si comporta in questo modo.

Filamenti come questi appaiono più comunemente quando il ciclo di attività di 11 anni del sole sale verso il massimo solare, il periodo di picco dell’attività magnetica del sole. Durante il massimo solare, le linee del campo magnetico del sole si aggrovigliano e si spezzano ad alta frequenza, creando molte macchie solari ed eruttando grandi flussi di plasma lontano nello spazio. Si prevede che il prossimo massimo solare inizierà nel 2025 e l’attività solare è chiaramente aumentata negli ultimi mesi. Presi singolarmente i filamenti di plasma non sono minacciosi per la Terra. Tuttavia, i filamenti in eruzione possono portare al rilascio di enormi macchie di plasma e campi magnetici in rapido movimento chiamate espulsioni di massa coronale.

Fortunatamente, il filamento del 2 febbraio non era puntato verso la Terra e non ha rilasciato un CME. Tuttavia, sono necessarie ulteriori ricerche per capire esattamente come e perché si è formato questo raro vortice solare e quali conseguenze, se del caso, potrebbero derivarne.

Foto di ipicgr da Pixabay