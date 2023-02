Tutti abbiamo passato il periodo in cui i nostri amici erano la nostra seconda famiglia e non facevamo altro che confidare tutti i nostri segreti. Alcune amicizie poi rimangono anche quando diventiamo adulti, anche se il tempo per stare insieme è di meno. Un nuovo studio ha suggerito che parlare con gli amici almeno una volta al giorno può renderci felici e farci stare bene.

Gli scienziati hanno identificato sette tipi comuni di comunicazione: mettersi al passo, parlare in modo significativo, scherzare, mostrare attenzione, ascoltare, valorizzare gli altri e le loro opinioni e offrire complimenti sinceri. Lo studio ha esaminato oltre 900 persone a cui è stato chiesto di impegnarsi in una di queste forme di comunicazione o comportamenti in un solo giorno.

Felicità, parlare almeno una volta al giorno con gli amici lo rende possibile

Inoltre alle persone è stato richiesto di riferire come si sentivano rispetto a sentimenti come stress, ansia, connessione, benessere, solitudine rispetto alla propria salute personale. Lo studio ha quindi suggerito che coloro che si sono impegnati in qualsiasi tipo di comunicazione durante la giornata hanno riportato qualità più elevate di benessere e felicità, in particolare un aumento dei sentimenti di connessione e una diminuzione dello stress.

Chiunque trovi il tempo per una conversazione di alta qualità può migliorare il proprio benessere. Possiamo cambiare il modo in cui ci sentiamo in un dato giorno attraverso la comunicazione. Le persone loquaci, che hanno quindi scelto di avere più di una conversazione hanno ricevuto maggiori risultati. Ciò significa che più abbiamo ascoltato i nostri amici, più abbiamo mostrato attenzione, più abbiamo dedicato del tempo a valutare le opinioni degli altri, meglio ci siamo sentiti alla fine della giornata.

I benefici dell’amicizia sono sempre più importanti

La nuova ricerca si è basata già su un lavoro precedente e sull’impatto di diverse forme di comunicazione, dal mandare messaggi al nostro amico a bere una tazza di tè e parlare. I risultati hanno suggerito che se la conversazione avveniva faccia a faccia contava maggiormente. La comunicazione di qualità aumenta il benessere di una persona, poiché le persone usano le conversazioni con gli amici per aiutare a soddisfare il loro bisogno intrinseco di appartenenza. I benefici dell’amicizia sono sempre più evidenziati come importanti, poiché la ricerca mostra che in particolare gli uomini, hanno meno amici che mai e gli adolescenti stanno sperimentando livelli record di pericolosamente scarsa salute mentale.

Gli esperti sperano che questi problemi preoccupanti diminuiscano man mano che le persone continuano a tornare alle loro attività sociali pre-pandemia e agli eventi di persona. Tuttavia se siamo ancora bloccati a casa e non trascorriamo del tempo con le persone è bene organizzare una bella serata con amici e ritrovare la nostra felicità.

Foto di StockSnap da Pixabay