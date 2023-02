Con la scarsità della pioggia, soprattutto al nord, ecco che torna anche l’allarme inquinamento dell’aria e con questo i limiti al traffico. Ci si chiede quanto effettivamente questo possa tornare utile e indirettamente la risposta arriva da uno studio statunitense. Secondo la University of Southern California, anche pochi veicoli elettrici hanno un forte impatto sulla qualità dell’aria migliorando quindi la salute della popolazione.

Uno studio del mondo reale andato avanti per oltre 6 anni con dati concreti hanno mostrato un associazione tra l’aumento degli EV, quindi a emissioni zero, e la qualità dell’aria della zona urbana. Nello specifico si è analizzato il tasso di introduzione rispetto alla popolazione e le medie annuali di biossido di azoto. Con la presenza anche solo del 2% di veicoli elettrici c’è stata una riduzione del 3,2% di NO2.

I veicoli elettrici aiutano veramente la qualità dell’aria

Le parole dei ricercatori: “Quando pensiamo alle azioni relative al cambiamento climatico, spesso è a livello globale. Ma l’idea che i cambiamenti apportati a livello locale possano migliorare la salute della propria comunità potrebbe essere un messaggio potente per il pubblico e per i responsabili politici. Questo è il primo studio che ci mostra i primi approfondimenti sui benefici per la salute collegando un aumento dei veicoli elettrici a una diminuzione degli impatti sulla salute dell’inquinamento atmosferico – presentazioni in ospedale con asma.”

Un primo studio importante per spingere sulla transizione dei veicoli elettrici rispetto a quelli con il motore a scoppio. L’effettivo effetto sulla salute pubblica rende ancora più importante evolversi in tal senso.