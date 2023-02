Secondo un nuovo studio sembra che non sia importante solo scegliere il tipo di allenamento giusto se si vuole perdere peso, ma è importante anche allenarsi nel momento giusto della giornata. Dalla ricerca è infatti emerso che per aumentare il metabolismo e bruciare i grassi, il momento migliore per rendere più efficace l’esercizio è la tarda mattinata.

Il momento migliore per l’allenamento

Lo studio che ha portato a questa conclusione è stato condotto su alcuni topi. I muridi sono stati sottoposti a delle sessioni di fasi attive, paragonabili all’allenamento fisico per gli umani, in diversi momenti della giornata. Dall’analisi dei dati raccolti sembra che i topi sottoposti ad allenamento in tarda mattinata, mostravano un aumento del metabolismo maggiore rispetto a quelli che si ‘allenavano’ di sera.

Al momento i ricercatori non hanno una spiegazione sul motivo per cui ciò avvenga, né sul meccanismo che vi è alla base. Ma sono comunque state formulate delle teorie sul motivo per cui l’allenamento in tarda mattinata sia più efficace per perdere peso.

Ecco perché la tarda mattinata è il momento migliore

Una prima teoria vede l’energia protagonista. Al mattino infatti le nostre riserve energetiche sono ancora pressoché intatte e abbiamo ancora abbastanza energia per allenarci al massimo dello sforzo e ottenere il massimo dalla sessione di esercizio. Un’altra ipotesi è che il corpo al mattino ha un livello più alto di cortisolo e di ormone della crescita, permettendo dunque una maggiore stimolazione del metabolismo.

Allenarsi in tarda mattinata inoltre permette al corpo di utilizzare i grassi per ricavare l’energia necessaria per lo sforzo fisico, specialmente quando ci si allena a stomaco vuoto e si predilige un allenamento cardio.

Per trovare comunque il giusto equilibrio e perdere peso in modo efficiente e salutare, è sempre opportuno rivolgersi a dei professionisti e non improvvisare, sia per quanto riguarda la pianificazione dell’allenamento che di un piano alimentare che siano idonei alla nostre esigenze e al nostro stato di salute generale.

Foto di Frame Kings da Pixabay