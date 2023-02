Per la maggior parte dei pendolari americani, il viaggio da e per l’ufficio dura quasi un’ora intera al giorno – 26 minuti in media a tratta, con il 7,7% dei lavoratori che trascorre due o più ore in viaggio. E questo, per in molti in altri Paesi ci accomuna.

Molte persone pensano che il pendolarismo sia un lavoro ingrato e una perdita di tempo. Tuttavia, durante l’ascesa del lavoro a distanza derivante dalla pandemia di COVID-19, i ricercatori hanno notato con curiosità che alle persone mancavano proprio quei “viaggi” – in alcuni casi – o tragitti per andare al lavoro.

Un nuovo studio pubblicato sull’Organizational Psychology Review sostiene che il pendolarismo è una fonte di “spazio liminale” – tempo libero dalle funzioni domestiche e professionali che offre l’opportunità di riprendersi dal lavoro e trasferirsi mentalmente a casa. Durante il passaggio al lavoro da remoto, molte persone hanno perso questo supporto integrato a questi importanti processi quotidiani. Senza la capacità di cambiare marcia mentalmente, le persone sperimentano confusione di ruolo, che può portare allo stress. Senza disconnettersi mentalmente dal lavoro, le persone possono sperimentare il burnout.

Spostamenti e spazio liminale

Lo studio ha esaminato una ricerca sul pendolarismo, le transizioni di ruolo e il recupero del lavoro per sviluppare un modello di spazio liminale del tragitto quotidiano di un tipico lavoratore americano. L’indagine si è concentrata su due processi cognitivi: il distacco psicologico dal ruolo lavorativo – disimpegno mentale dalle esigenze del lavoro – e il recupero psicologico dal lavoro – ricostituzione dello stock di energia mentale utilizzato durante il lavoro. È stato creato un modello che mostra che lo spazio liminale creato lungo il percorso ha creato opportunità di allontanamento e recupero.

Tuttavia, le variazioni quotidiane possono influire sull’accessibilità di questo spazio liminale per il rilascio e il recupero. Ad esempio, i passeggeri dei treni devono prestare attenzione alla scelta del percorso, monitorare gli arrivi o le partenze e assicurarsi di scendere alla fermata giusta, mentre i conducenti devono prestare costante attenzione alla strada.

Da un lato, una maggiore attenzione al pendolarismo significa meno attenzione che potrebbe essere dedicata ad attività rilassanti di recupero come l’ascolto di musica e podcast. D’altra parte, i viaggi più lunghi possono dare alle persone più tempo per staccare la spina e riprendersi.

In uno studio di follow-up non pubblicato, è stata esaminata una settimana di viaggio di 80 dipendenti universitari per testare il modello concettuale. I dipendenti hanno completato sondaggi mattutini e serali sulle caratteristiche dei loro viaggi, se si sono “staccati” dal lavoro e si sono rilassati durante il tragitto giornaliero e se si sono sentiti emotivamente svuotati quando sono tornati a casa.

La maggior parte dei lavoratori in questo studio ha riferito di utilizzare lo spazio liminale del tragitto giornaliero per passare mentalmente dal lavoro a casa e iniziare a riprendersi psicologicamente dalla giornata lavorativa. Lo studio conferma inoltre che le variazioni giornaliere nel pendolarismo predicono la capacità di farlo.

Nei giorni con spostamenti più lunghi della media, le persone hanno riportato livelli più elevati di distacco psicologico dal lavoro ed erano più rilassate durante il tragitto. Tuttavia, nei giorni in cui il pendolarismo era più stressante del solito, hanno riportato un minore distacco psicologico dal lavoro e un minor rilassamento durante il tragitto.

Creare lo spazio liminale

I risultati suggeriscono che i lavoratori da remoto possono trarre vantaggio dalla creazione della propria forma di pendolarismo per fornire uno spazio liminale per il recupero e la transizione, come una passeggiata di 15 minuti per segnare l’inizio e la fine della giornata lavorativa.

I risultati preliminari si allineano con la ricerca correlata che suggerisce che coloro che sono tornati al posto di lavoro potrebbero trarre vantaggio dal tentativo di utilizzare il proprio tragitto giornaliero per rilassarsi il più possibile.

Per aiutare a migliorare il distacco dal lavoro e il rilassamento durante il tragitto, i pendolari possono cercare di evitare di rimuginare sulla loro giornata lavorativa e concentrarsi invece su usi gratificanti del tempo di viaggio, come ascoltare musica o podcast o chiamare un amico. Anche altre forme, come il trasporto pubblico o il car pooling, possono offrire opportunità di socializzazione.