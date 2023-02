Secondo uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Circulation, il rispetto di una regolare routine di sonno può avere effetti benefici sulla salute del cuore. In particolare, il mantenimento di una costante durata e orario di sonno può ridurre il rischio di sviluppare problemi cardiaci.

Lo studio ha coinvolto più di 400.000 partecipanti, con un’età media di 55 anni, che sono stati seguiti per un periodo di sette anni. I partecipanti che hanno riferito di avere una routine di sonno irregolare hanno mostrato un aumento del rischio di sviluppare problemi cardiaci, come l’infarto o l’insufficienza cardiaca, rispetto a quelli che hanno mantenuto una regolare routine di sonno.

In particolare, i partecipanti che dormivano sette otto ore a notte e si svegliavano e andavano a letto sempre alla stessa ora hanno mostrato un rischio inferiore di sviluppare problemi cardiaci. Al contrario, i partecipanti che dormivano meno di sei ore o più di nove ore a notte, o che avevano un’irregolare routine di sonno, hanno mostrato un rischio maggiore di problemi cardiaci.

Questi risultati confermano l’importanza del sonno per la salute generale e sottolineano l’importanza di mantenere una regolare routine di sonno per il benessere cardiovascolare. I ricercatori suggeriscono di prestare attenzione alla qualità e alla durata del sonno, nonché alla regolarità dell’orario di andare a letto e di svegliarsi, per prevenire problemi cardiaci e migliorare la salute generale.