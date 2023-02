Alcuni ricercatori dell’ Università di Leicester, stavano studiando attentamente un manoscritto medievale nella collezione della Bodleian Libraries all’Università di Oxford quando ha notato una debole iscrizione incisa su una delle pagine. L’incisione era troppo debole, ma sembrava esserci scritto “Eadburg”. Cosi attraverso uno strumento di imaging hanno confermato questa scoperta.

Nel manoscritto medievale c’erano molte altre incisioni con lo stesso nome, sia in forma estesa che abbreviata, insieme a scarabocchi incisi ai margini. Tuttavia di chi è questo nome? Secondo i ricercatori si tratta di una donna altamente istruita e di alto rango, forse una scriba o una badessa vissuta tra il 700 e il 750 d.C. Quest’ultima scoperta rafforza una scoperta del 1935 delle lettere “EADB” e “+E+” nel margine inferiore di un’altra pagina dello stesso manoscritto, entrambe ritenute forme abbreviate di “Eadburh/Eadburg”

Uno strumento di imaging ha rilevato la firma di una donna su un manoscritto medievale

Vari tipi di imaging a raggi X non distruttivi sono spesso utilizzati da archeologi e ambientalisti, tra le altre applicazioni. Ciò include l’imaging multispettrale, che acquisisce immagini visibili in blu, verde e rosso e le combina con un’immagine a infrarossi e un’immagine a raggi X di un oggetto. Questo può rivelare minuscoli accenni di pigmento, nonché disegni o scritte nascosti sotto vari strati di vernice o inchiostro. Gli scienziati hanno precedentemente utilizzato la tecnica per rivelare il testo nascosto su quattro frammenti di Rotoli del Mar Morto precedentemente ritenuti vuoti. Gli scienziati svizzeri hanno utilizzato l’imaging multispettrale per ricostruire le lastre fotografiche create dal fisico francese Gabriel Lippmann, che ha aperto la strada alla fotografia a colori e si è aggiudicato il Premio Nobel per la fisica nel 1908 per i suoi sforzi.

Inoltre solo lo scorso anno hanno utilizzato il metodo per scoprire i primi resti greci conosciuti del catalogo stellare perduto dell’astronomo Ipparco, nascosti sotto testi cristiani su pergamena medievale. Il concetto è simile ai sistemi di acquisizione fotogrammetrica , come quelli che presentano una cupola con 40 luci per illuminare un oggetto bersaglio da più prospettive per creare dati 3D. Il problema è che questo si traduce in troppi dati se si vuole catturare un oggetto originale più grande. Il nuovo strumento utilizza una fotocamera digitale ad alta risoluzione abbastanza standard in una posizione fissa su un grande fotogramma, che riprende solo quattro immagini sorgente, ciascuna meticolosamente illuminata da una direzione diversa con quattro unità flash personalizzate. Il sistema acquisisce una serie di riquadri di immagini con una risoluzione di 1.040 pixel per pollice, con il numero di riquadri determinato dalla dimensione dell’originale.

I graffi che le persone si sono lasciate dietro

Può registrare dettagli superficiali fino a soli 18-25 micron o meno. La combinazione di questi dati con quelli complementari raccolti dal sistema di imaging Lucida 3D rende ancora più semplice misurare l’altezza e la profondità in modo più accurato. Stiamo catturando differenze di altezza di circa un quinto della larghezza di un capello umano. Quindi stiamo iniziando a vedere la materialità del substrato. Che si tratti di pergamena o carta, possiamo vedere tutti questi segni invisibili: i graffi che le persone si sono lasciate dietro. Un’ulteriore elaborazione ha creato una serie di rendering ancora più avanzata e la registrazione successiva ha mostrato il nome di Eadburg scritto, per intero, cinque volte su cinque diverse pagine del manoscritto, insieme a forme abbreviate. C’erano anche diversi scarabocchi incisi sui margini, per lo più figure umane che sembrano essere state tracciate tracciando una linea attorno al pollice o al dito del lettore.

Secondo i ricercatori c’erano nove donne conosciute di nome Eadburg che vivevano nella regione tra il VII e il X secolo, sulla base di prove raccolte da altri documenti storici. Una di loro era la badessa di una comunità religiosa femminile nel Kent dal 733 al 761 d.C. circa, il che è coerente con la datazione di MS Selden Supra 30. Ciò rende la badessa una probabile candidata per l’autore dell’iscrizione e degli scarabocchi marginali.

Foto di Erdenebayar Bayansan da Pixabay