L’FDA ha approvato il primo test combinato per influenza e Covid-19 da fare a casa, anche se la società ha detto di essere in fallimento e quindi la disponibilità resta alquanto poco chiara. Il test monouso funziona con un tampone nasale auto-raccolto e fornisce un risultato in circa 30 minuti. Senza entrate che la società si aspettava dalle vendite previste dei test durante la stagione influenzale di quest’anno, Lucira ha deciso che avrebbe perseguito una vendita della sua attività ma avrebbe continuato a operare per servire i clienti.

Anche se gli esperti di salute pubblica e gli scienziati hanno accolto con favore l’autorizzazione del test, non è chiaro quando un tale test combinato sarà ampiamente disponibile per la vendita ai consumatori. Il test combinato ha identificato correttamente il 99% dei campioni di influenza A negativi e il 90% dei positivi, secondo la FDA. Ha anche rilevato il 100% dei campioni Covid negativi e l’88% dei positivi.

Salute, approvato il primo test combinato per influenza e Covid-19

L’agenzia ha affermato di aspettarsi che la società continui a testare il ceppo dell’influenza B, che quest’anno non era prevalente. È un test molecolare, il che significa che rileva e amplifica il materiale genetico dei virus, come fa un test PCR. Questi test sono generalmente più sensibili dei test dell’antigene e i test molecolari a casa sono stati più costosi dei test rapidi dell’antigene. Questo nuovo test sarà il primo di una serie di diagnosi combinate in diverse fasi di sviluppo che esploreranno più disturbi contemporaneamente.

Durante la pandemia, alcuni esperti di sanità pubblica hanno criticato la FDA per essere stata lenta nell’approvare i test Covid a casa e il governo federale per non aver reso i test più ampiamente disponibili agli americani a un costo minimo o nullo. Anche una volta approvati i test a domicilio, la fluttuazione della domanda ha spinto i produttori a ridurre la produzione, contribuendo alla carenza di test rapidi quando il virus si è ripresentato. Durante i primi periodi di pandemia l’attività influenzale era particolarmente bassa, ma lo scorso autunno l’influenza è riemersa in numeri allarmanti così presto nella stagione influenzale. Negli ultimi mesi, gli americani hanno dovuto fare i conti con ondate di più virus, tra cui l’influenza, il coronavirus e il virus respiratorio sinciziale o RSV.

Ora siamo in questa nuova era che è onestamente piuttosto eccitante. È entusiasmante per un operatore sanitario, è entusiasmante per gli sviluppatori di tecnologia e penso che sia entusiasmante per il pubblico perché abbiamo questo nuovo test. E questo è solo l’inizio.

Foto di Alfonso Cerezo da Pixabay