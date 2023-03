Tra le spezie che comunemente usiamo, ve ne sono alcune dalle meravigliose proprietà benefiche per il nostro corpo. Tra queste vi è il prezzemolo cinese, o coriandolo, un antibatterico e antibiotico naturale che aiuta a digerire velocemente e a sgonfiare la pancia.

Il prezzemolo cinese: una spezia antica e dalle notevoli proprietà benefiche:

Il coriandolo è infatti una spezia molto sottovalutata ma dalle grandi potenzialità. Non solo è un ottimo conservante naturale, ma è anche ricco di nutrienti e minerali, oltre ad avere effetti antibatterici, antibiotici e fungicidi.

Questa spezia viene usata dall’uomo sin dall’antichità. Un tempo ritenuta velenosa, vi sono tracce del suo utilizzo già a partire da oltre 7000 anni fa. A questa spezia sono state attribuite molte proprietà tra cui la cura di gravi malattie come l’epilessia e come anestetico durante il parto. Secondo quanto invece riportato da Plinio nella sua Naturalis Historia, i Romani lo mettevano sotto il cuscino durante la notte per curare febbre e mal di testa.

Il coriandolo, Coriandrum sativum, o prezzemolo cinese, conosciuto nei paesi di lingua spagnola come cilantro, è una pianta erbacea annuale della famiglia delle Apiaceae, a cui appartengono anche il cumino, l’aneto, il finocchio ed il prezzemolo.

Pancia piatta grazie al coriandolo

Questa spezia contiene molti minerali, con livelli elevati di ferro, potassio, calcio e fosforo. Una delle proprietà principali del prezzemolo cinese è quella di essere in grado di aiutare a combattere disturbi all’apparato digerente.

Questa pianta ha infatti notevoli effetti carminativi e antispasmodici, grazia a linalolo, flavonoidi e vitamine, che ci aiutano a risolvere eventuali problemi digestivi e ad eliminare i gas in eccesso ed il gonfiore addominale. Il coriandolo è dunque il nostro alleato per una pancia piatta.

Il consumo dei semi di coriandolo, oltre ad aiutare la digestione, ha un effetto protettivo per il fegato. Il prezzemolo cinese rilassa inoltre l’intestino, aiutando a combattere eventuali problemi dovuti ad intestino irritabile.

Il coriandolo stimola anche l’appetito, oltre ad attenuare la stanchezza e la fatica e stimolare l’attività cerebrale. Tra le controindicazioni di questa spezia bisogna però tener presente che, se usato in dosi eccessive, può causare disturbi nervosi e renali.

Alle numerose capacità di questa spezia, si aggiunge anche la capacità di alcuni suoi composti di chelare i metalli all’interno del nostro corpo, rendendo così meno tossici metalli come il mercurio, l’alluminio e il piombo, che talvolta introduciamo inconsapevolmente nel nostro organismo con il cibo.

Foto di ivabalk da Pixabay