Sappiamo bene che i grandi cervelli sono un tratto distintivo dell’evoluzione umana. Ci permettono di dare un senso al mondo e di navigare con successo attraverso le nostre vite. Sono preziosi perché forniscono una maggiore flessibilità per affrontare i problemi quotidiani, consentendo loro di prendere decisioni migliori, apprendere abilità difficili e soluzioni innovative a problemi impegnativi.

I grandi cervelli si sono evoluti in maniera indipendente sia nei mammiferi che negli uccelli. Gli animali con cervelli più grandi hanno maggiori probabilità di avere successo nelle aree urbane o quando vengono rilasciati in nuovi habitat. Per funzionare bene i cervelli hanno bisogno di molta energia e pensare richiede un consumo di energia aggiuntivo. Lo sviluppo del cervello è un processo ad alta intensità energetica, che rappresenta un paradosso per la crescita del cervello negli animali giovani e negli uccelli: come possono i giovani animali alimentare la crescita dei loro grandi cervelli prima di essere abbastanza abili da ottenere abbastanza calorie?

Uccelli, i loro cervelli possono essere influenzati dal cambiamento climatico

Spesso a farne le spese sono proprio i genitori, che lavorano intensamente per mantenere i propri figli, come noi umani. Il nuovo studio ha analizzato i cervelli di oltre 1.500 uccelli, circa il 10% del totale. Hanno scoperto che le specie che spendono più risorse per i loro piccoli hanno cervelli più grandi da adulti. Ciò consente ai giovani animali di superare la sfida altrimenti insormontabile di far crescere i loro grandi cervelli. Alcune specie di uccelli forniscono ancora più risorse nutrendo i loro piccoli dopo la schiusa. Le specie che depongono uova grandi per le loro dimensioni corporee, come i polli, spesso non nutrono i loro piccoli una volta schiusi. Di conseguenza, gli adulti di queste specie finiscono con l’avere un cervello piccolo.

Quelli che nutrono i loro piccoli dopo la schiusa prolungano la quantità di tempo in cui i loro piccoli possono far crescere il loro cervello e finiscono con giovani dal cervello più grande e più intelligenti. Nonostante gli uccelli abbiano un cervello piccolo in termini assoluti, che è un adattamento legato al volo, corvi, pappagalli e gufi hanno fama di essere molto intelligenti. I corvidi, che includono corvi, corvi e ghiandaie, non sono solo intelligenti, ma anche premurosi. Circa l’80 percento dei corvidi vive in gruppi familiari e circa il 44% si riproduce in modo cooperativo, dove altri membri della famiglia aiutano a nutrire i piccoli.

Avere meno cibo e lo stress da calore porta a un calo della popolazione

Purtroppo però a causa del riscaldamento globale i cambiamenti climatici possono influenzare la qualità del cibo disponibile per uccelli e altri animali. Ad esempio, nelle praterie, la minore piovosità riduce la quantità di semi di erba , un’importante fonte di cibo per uccelli e roditori. Gli animali che vivono in habitat caldi e secchi possono spingere i limiti della loro capacità di tollerare il caldo nelle temperature diurne più calde. Avere meno cibo e più stress da calore può quindi portare a un calo della popolazione poiché gli animali muoiono o non riescono a riprodursi. Al contrario, per gli animali che vivono in habitat freddi, come le ghiandaie siberiane che vivono nell’Artico, temperature più calde possono avere impatti negativi. Le ghiandaie siberiane immagazzinano cibo per sopravvivere all’inverno, ma durante gli inverni più caldi con meno neve, i depositi di cibo potrebbero non rimanere congelati e potrebbero marcire.

Se i cambiamenti ambientali compromettono la capacità di un animale di ottenere cibo sufficiente per alimentare il proprio cervello e fornire cibo sufficiente per lo sviluppo cerebrale dei propri piccoli, allora un mondo di animali dal cervello più piccolo potrebbe rivelarsi un altro effetto negativo del cambiamento climatico.

Foto di Jan van Oosthuizen da Pixabay