Una nuova ricerca davvero entusiasmante ha suggerito che esiste un collegamento tra i livelli di vitamina D e il morbo d’Alzheimer. Inoltre mostra funzioni cognitive migliorate legate alla vitamina D che possono avere implicazioni per i malati di Alzheimer. Possiamo dire che questi sono due argomenti che vanno molto di moda e su cui la scienza studia molto, soprattutto dopo 3 anni di pandemia di Covid-19.

C’è molta ricerca intorno alla vitamina D ed è pubblicizzato quasi come una panacea, dalla promozione dell’assorbimento del calcio dall’intestino alla protezione contro il cancro. E ora, possibilmente proteggendo dall’Alzheimer. Le persone il cui cervello è ricco di vitamina D sono meno smemorate in età avanzata. I ricercatori hanno avuto accesso a campioni post mortem di tessuto cerebrale prelevati da 209 anziani.

Esiste un collegamento tra vitamina D e morbo d’Alzheimer

Hanno trovato la vitamina D in quattro aree chiave del cervello, due delle quali possono mostrare cambiamenti legati all’Alzheimer, una terza legata alla demenza vascolare causata da scarso flusso sanguigno e una quarta regione che non è coinvolta nella perdita di memoria. Perciò i risultati richiedono una maggiore attenzione. Le persone senza demenza e meno declino cognitivo avevano livelli cerebrali più elevati di vitamina D rispetto a quelle con segni di Alzheimer. E quelli con alti livelli di vitamina D in tutte e quattro le regioni del cervello avevano migliori funzioni cognitive tra cui abilità linguistiche, memoria e capacità di attenzione. Ed è qui che è necessaria un’attenta obiettività nell’interpretazione di questi risultati.

Solo perché alti livelli di vitamina D nel cervello sono associati a una migliore funzione intellettuale e memoria, non significa necessariamente che la vitamina D possa curare l’Alzheimer o prevenirlo. Per scoprire questo ovviamente c’è bisogno di una maggiore ricerca. Ora sappiamo che la vitamina D è presente in quantità ragionevoli nel cervello umano e sembra essere correlata a un minore declino della funzione cognitiva. Tuttavia dobbiamo fare più ricerche per identificare la neuropatologia a cui la vitamina D è collegata nel cervello prima di iniziare a progettare interventi futuri come dire alle persone di mangiare più cibi con vitamina D.

In ogni caso, abbiamo bisogno della vitamina D per rafforzare il nostro sistema immunitario e mantenere le ossa sane. Di solito riceviamo abbastanza vitamina D durante l’estate, quando il sole converte la pre-vitamina D nella pelle in vitamina D. Tuttavia gli esperti consigliano un supplemento giornaliero soprattutto in autunno e inverno.

Foto di Elias Shariff Falla Mardini da Pixabay