Un esperto di longevità ha delineato una dieta ideale e condivide oltre 100 ricette ispirate all’alimentazione tipo delle cinque comunità del mondo in cui le persone vivono più a lungo e sono più felici. Precisando che gli ultracentenari non seguono una vera e propria dieta, ma fanno piuttosto scelte alimentari sane quotidiane, l’esperto ha recentemente stilato un elenco di alimenti indispensabili per allungare la vita.

In un periodo storico in cui la salute, il benessere personale e le difese immunitarie sono temi di grande interesse, andiamo a scoprire quali sono i sei cibi da lui indicati e perché è così importante averli sempre in dispensa. Questo tipo di alimenti sono stati considerati un’ottima alternativa alle medicine.

Frutta secca

Un consumo quotidiano, non eccessivo e variegato di frutta secca rappresenta un vero e proprio toccasana per la salute e una componente indispensabile per un’ideale dieta della longevità. La frutta secca, infatti, è ricca di sostanze nutritive e grassi sani quali sali minerali, antiossidanti e vitamine, che saziano, fanno bene all’organismo e sono un’ottima fonte energetica. Si consiglia di non superare una o due manciate di frutta secca al giorno, ovvero circa 60 grammi, e di assumerne se possibile varietà diverse. Un mix ottimale consigliato consiste, ad esempio, in noci, noci del Brasile, mandorle, arachidi e anacardi.

2. Verdure

La dieta della longevità ideata dall’esperto è composta al 95% di verdure. Tra le verdure raccomandate troviamo quelle a foglia verde come broccoli, cavoli, cavoletti di Bruxelles. La verdura e la frutta deve essere per lo più combinata con legumi e cereali. Anche la frutta fresca ha quindi un ruolo essenziale, e consiste anche in una delle principali fonti di zucchero. Viene consigliato di assumerla soprattutto fresca e di stagione, prediligendo ad esempio agrumi vari tra cui arance e mandaranci, mele, banane, meloni e melagrane.

3. Tofu

Tra le proteine vegetali, oltre ai legumi, si consiglia soprattutto il tofu, che oltre a essere una ricca fonte di proteine, Omega 3 e ferro, ha il vantaggio di essere ipocalorico. La maggior parte degli alimenti di questo piano alimentare sono consumati crudi, mantenuti inalterati nel tempo con varie tecniche di conservazione, cotti con metodi che ne conservano al meglio le proprietà nutritive o, come nel caso del tofu, subiscono una lavorazione industriale minima. L’esperto suggerisce ad esempio di mangiare il tofu leggermente saltato in padella o, in alternativa, di provare il tempeh.

4. Pesce

Piccole porzioni di pesce possono essere assunte, prediligendo soprattutto sardine, acciughe, trote e dentici. Sono invece assolutamente sconsigliati i pesci di allevamento, poiché tipicamente allevati in recinti sovraffollati che rendono necessario l’uso di antibiotici e pesticidi.

5. Bevande vegetali

Le persone che seguono questa dieta bevono soprattutto acqua, ma anche caffè, tè e vino, mentre il latte e i prodotti caseari sono del tutto assenti. Il calcio viene assunto attraverso alimenti vegetali naturali come il cavolo o il tofu, ma pensando alle abitudine quotidiane di un consumatore medio, l’esperto strizza l’occhio alle bevande vegetali e in particolare al latte di soia, di cocco o quello di mandorle non zuccherato. Quindi se il principale obiettivo della nostra dieta alimentare è quello di vivere più a lungo possibile, corriamo ad aggiungere questi sei alimenti al nostro frigo e alla nostra dispensa.

Foto di jacqueline macou da Pixabay