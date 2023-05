Le bevande gassate come la cola sono spesso associate a snack salati come patatine, popcorn e noccioline. Ma uno studio recente ha rivelato che l’acido fosforico contenuto nella cola può effettivamente aumentare la percezione del gusto salato degli snack, rendendoli ancora più appetitosi. Lo studio, condotto da ricercatori dell’Università di New York, ha rilevato che l’acido fosforico presente nella cola può influenzare le papille gustative della lingua, che sono responsabili della percezione del sapore salato.

L’acido sembra rendere queste papille gustative più sensibili al sale, migliorando la percezione del gusto salato negli snack. Il team di ricerca ha testato questo effetto su un gruppo di partecipanti, chiedendo loro di assaggiare patatine e popcorn dopo aver bevuto della cola o dell’acqua. I partecipanti hanno riferito che gli snack avevano un sapore significativamente più salato dopo aver bevuto la cola, rispetto all’acqua.

Snack salati, l’acido presente nella cola ne esalta il gusto

Ma l’effetto dell’acido fosforico sulla percezione del gusto salato non è l’unico fattore che influisce sull’abbinamento tra bevande gassate e snack salati. Le bevande gassate hanno anche un effetto di “pulizia” sulla bocca, rimuovendo i residui di cibo e creando una sensazione di freschezza che rende più facile gustare altri alimenti. Inoltre, le bevande gassate possono anche alterare il pH della saliva, che può influire sulla percezione del gusto. La saliva più acida, ad esempio, può rendere i cibi dolci ancora più dolci, mentre la saliva più alcalina può rendere i cibi salati ancora più salati.

Ma non è tutto oro quello che luccica. L’acido fosforico contenuto nella cola può causare problemi di salute a lungo termine se consumato in eccesso. L’acido può erodere lo smalto dei denti, causando carie e sensibilità dentale, e può anche portare a problemi di salute come l’osteoporosi e la disfunzione renale. Inoltre, l’abbinamento regolare di bevande gassate e snack salati può portare a un consumo eccessivo di sale, che è associato a problemi di salute come l’ipertensione e l’aumento del rischio di malattie cardiovascolari.

In conclusione, l’acido fosforico contenuto nella cola può effettivamente aumentare la percezione del gusto salato degli snack, rendendoli ancora più appetitosi. Ma l’abbinamento regolare di bevande gassate e snack salati può avere effetti negativi sulla salute, quindi è importante consumarli con moderazione e fare attenzione alla propria dieta complessiva. Inoltre, è importante scegliere snack salati di alta qualità e ridurre il consumo di bevande gassate, preferendo l’acqua o altre bevande più salutari. In questo modo è possibile godere di un sapore delizioso senza compromettere la propria salute a lungo termine.

Foto di StockSnap da Pixabay