La dieta verticale è un piano alimentare creato dal culturista e powerlifter professionista Stan Efferding. La dieta si concentra sull’assunzione di alimenti nutrienti e facilmente digeribili, con l’obiettivo di migliorare la performance atletica e la salute generale. La dieta è chiamata cosi perché si concentra sulla verticalità dell’asse intestinale, che va dallo stomaco all’ano.

Secondo Efferding, mantenere l’asse intestinale verticale può aiutare a migliorare la digestione e l’assorbimento dei nutrienti. Si basa principalmente sull’assunzione di proteine ​​magre, carboidrati facilmente digeribili e verdure a basso contenuto di fibre. Alimenti come riso bianco, patate, carne magra, uova e verdure a foglia verde sono tutti ammessi nella dieta.

Cos’è la dieta verticale?

Tuttavia, ci sono anche alcuni alimenti che sono limitati o evitati nella dieta. Ad esempio, latticini, cereali integrali, legumi e verdure ad alto contenuto di fibre possono essere difficili da digerire e possono causare gonfiore o altri problemi digestivi. Uno degli aspetti chiave della dieta è l’uso di integratori alimentari. Si raccomanda l’assunzione di integratori come il ferro, il calcio, la vitamina D e il magnesio per garantire un adeguato apporto di nutrienti.

Inoltre, la dieta verticale incoraggia l’assunzione di cibi fermentati come il kimchi e il kefir, che possono aiutare a migliorare la salute dell’intestino e la digestione. È spesso utilizzato da atleti e bodybuilder per migliorare la performance e la composizione corporea. Tuttavia, la dieta può essere adatta anche per chi cerca di migliorare la propria salute generale e la digestione.

Tuttavia, ci sono alcune preoccupazioni riguardo alla dieta. Ad esempio, l’eliminazione di alimenti come i latticini e i cereali integrali può portare a un ridotto apporto di calcio e fibre, che sono importanti per la salute delle ossa e del tratto gastrointestinale. Inoltre può essere costoso e difficile da seguire per alcune persone. Gli integratori alimentari e la carne magra possono essere costosi, e la dieta può richiedere una pianificazione attenta per garantire un adeguato apporto di nutrienti.

In sintesi, la dieta verticale si concentra sull’assunzione di alimenti nutrienti e facilmente digeribili, con l’obiettivo di migliorare la performance atletica e la salute generale. La dieta incoraggia l’assunzione di proteine magre, carboidrati facilmente digeribili e verdure a basso contenuto di fibre, ma limita o evita alcuni alimenti difficili da digerire. Anche se può essere adatto per alcuni, ci sono alcune preoccupazioni riguardo alla dieta, come l’eliminazione di alimenti importanti per la salute delle ossa e del tratto gastrointestinale, e il costo e la difficoltà di esecuzione per alcune persone. Come con qualsiasi dieta, è importante consultare un professionista della salute prima di iniziare qualsiasi altro piano alimentare.

