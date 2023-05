Ci sono funghi che riescono a controllare la mente di insetti e animali piccoli. Per fortuna, almeno al momento, non sembrano esserci specie in grado di farlo anche con l’uomo, perlomeno non in maniera così profonda. Detto questo, alcuni hanno la capacità di alterare il modo di pensare e secondo nuovi studi potrebbero essere la base per nuove medicine miracolose. Tra i più noti in tal senso ci sono quelli basati sull’allucinogeno psilocibina o la dietilamide dell’acido lisergico, un altro psichedelico di origine fungina.

L’aspetto fondamentale di questi funghi è la produzione di molecole specifiche molto piccole note come metaboliti. L’interessa scientifico in merito è cresciuto molto negli ultimi anni in quanto presentano benefici neurologici in grado di andare a migliorare i trattamenti legati alla salute mentale. La capacità che hanno nel alterare la mente risulta perfetta in tal senso.

Funghi alla base di trattamenti per la salute mentale

Si parla di riuscire a migliorare la possibilità di far superare a persone in sofferenza condizioni come le dipendenza da sostanze, la depressione cronica e il disturbo da stress post-traumatico. Tutti questi si possono riassumere in maniera esageratamente semplicistica come una serie di pensieri negativi ripetitivi o ruminazione, in cui i pazienti si concentrano esclusivamente su questi in modo controproducente.

C’è un aspetto che viene sottolineato però quando si parla di usare i funghi in questione, o meglio alcune molecole, per creare dei trattamenti. Da soli non sono molto efficaci, ma vanno affiancati a percorsi mirati di psicoterapia dove le persone possono affrontare meglio i loro problemi.