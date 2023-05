Un nuovo studio seguito direttamente dal CDC statunitense hai individuato due gravi casi di tigna a New York City non hanno risposto a un comune trattamento antimicotico. Si tratta di un’infezione fungina abbastanza comune che si presenta sulla pelle o sotto le unghie con eruzioni rosse e pruriginose. Questi casi, verificatisi nel 2021 e nel 2022 in luoghi diversi, sollevano preoccupazioni per un potenziale focolaio di dermatite resistente ai farmaci.

Inizialmente, si pensava che i due casi registrati a New York fossero la forma comune di tigna causata da Trichophyton mentagrophytes, che viene spesso trasmessa dagli animali domestici. Successivi analisi hanno cambiato la diagnosi individuando il colpevole inera una specie scoperta di recente chiamata Trichophyton indotineae. Questa specie porta mutazioni protettive in un gene preso di mira dal farmaco antimicotico terbinafina, che lo rende resistente al trattamento.

Tigna super-resistente ai trattamenti: un pericolo

La resistenza alla terbinafina della tigna è stata identificata per la prima volta in India nel 2014 e da allora è stata riscontrata in altre infezioni simili in diverse parti d’Europa. Questi due casi negli Stati Uniti segnano i primi casi di questo ceppo resistente ai farmaci nel paese, sollevando preoccupazioni sulla sua diffusione. Le autorità sanitarie sottolineano la necessità che gli operatori sanitari prendano in considerazione l’infezione da T. indotineae nei casi di tigna diffusa e resistente al trattamento sopracitato.

Mentre T. indotineae sembra essere un inconveniente piuttosto che una catastrofe, parlando esclusivamente della tigna, l’esistenza di fattori di resistenza che possono essere trasmessi ad altre specie è una preoccupazione significativa. Trovare trattamenti antimicotici efficaci diventa più difficile quando i funghi sviluppano resistenza, parallelamente all’aumento della resistenza agli antibiotici nei batteri. Le autorità devono prendere sul serio questo problema e rimanere vigili nell’affrontarlo.