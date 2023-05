Banane verdi: fanno bene alla salute?

Le banane, oltre ad essere saporite e versatili, sono dei frutti ricchi di nutrienti, soprattutto vitamine e sali minerali. Generalmente siamo abituati a mangiarli quando sono mature e belle gialle, quando sappiamo che saranno più appetitose e zuccherine. Ma anche le banane verdi hanno il loro perché. Nonostante il sapore e la consistenza decisamente diversi, le banane verdi hanno un notevole contenuto di sostanze nutritive e apportano diversi benefici al nostro organismo.

Una bacca dall’aspetto insolito

Il frutto della banana è una bacca, prodotta dalla pianta del banano, originaria dei paesi con clima tropicale del Sud-Est Asiatico (Malesia, Indonesia e Filippine). Questa pianta erbacea gigantesca (raggiunge infatti le dimensioni di un albero pur essendo un “erba”) appartenente alla Famiglia delle Musaceae.

Nelle varietà commestibili di banano, il frutto si sviluppa in grappoli ed ogni frutto ha un peso che varia dai 90 ai 200 grammi, di cui circa il 20% è da attribuire alla buccia. Il peso varia notevolmente a seconda delle diverse varietà.

Il sapore e la consistenza della maggior parte delle varietà di banane che consumiamo maggiormente, sono dovuti alla temperatura e al grado di maturazione. Se le banane sono lasciate a maturare più a lungo ed in luoghi più caldi, avranno una minore consistenza, risultando più morbidi al tatto, e saranno più dolci. Al contrario invece quelli più acerbi crescono a temperature più basse o in luoghi ventilati, e tendono ad essere meno saporiti ma più consistenti al tatto.

La polpa ha uno colorazione che tende al verde nelle banane acerbe e si sposta verso il giallo a maturazione. Con l’avanzare dello stato di maturazione, iniziano a comparire chiazze marroni, che non sono nient’altro che accumuli di zuccheri. Stessa cosa vale anche per la colorazione della buccia.

Le banane verdi possono aiutare il nostro benessere

Sappiamo che le banane tendono a maturare anche dopo essere state colte. Per questo spesso le banane generalmente vengono raccolte mentre sono ancora verdi, così da evitare un’eccessiva maturazione prima della messa in commercio. Non è dunque raro trovare sui banchi del supermercato, delle banane verdi, ancora acerbe e poco mature.

Ma le banane verdi fanno bene alla salute? Possiamo consumarle senza aspettare che maturino? Secondo gli esperti si, e apportano anche diversi benefici al corpo. Le banane verde infatti, nonostante siano meno dolci e dal sapore un po’ più scialbo e leggermente amaro, contengono più amidi resistenti che, nella maturazione, si trasformano poi in zuccheri. Gli amidi costituiscono il 70-80% in peso di una banana verde. Molti di essi inoltre non vengono digeriti nell’intestino tenue e sono quindi spesso classificati come.

Le banane verdi sono anche un’ottima fonte di pectina, una fibra solubile utile per perdere peso. Questo composto è presente in misura molto minore nei frutti maturi, in quanto tende a degradarsi con la maturazione, rendendo la polpa sempre più morbida.

Le caratteristiche principali delle banane verdi, ovvero l’amido resistente e la pectina, sono proprio ciò che le rende speciali per la nostra salute. Queste caratteristiche aiutano infatti a tenere sotto controllo il livello degli zuccheri nel sangue e a migliorare la funzionalità dell’apparato digerente. Le banane verdi inoltre, grazie al loro alto contenuto di fibre, ci portano a raggiungere un maggiore senso di sazietà, riducendo l’appetito.

Non c’è dunque motivo di aspettare per mangiarle, se al supermercato abbiamo trovato solo banane verdi. Possiamo godercele subito, sapendo inoltre che apporta qualche beneficio al nostra benessere generale.

Foto di Pexels da Pixabay