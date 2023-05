Comportamenti Antisociali Online: l’appello per l’approvazione sociale tra i giovani

Nell’era digitale, i giovani sono sempre più impegnati nel mondo online, interagendo su piattaforme sociali e comunicando attraverso varie forme di messaggistica. Tuttavia, alcuni giovani si trovano coinvolti in comportamenti antisociali online, come il cyberbullismo, il trolling e il comportamento aggressivo. Questo articolo esplorerà la motivazione comune che si cela dietro questi comportamenti: la ricerca dell’approvazione sociale.

Analizzeremo come i giovani possano sentirsi spinti a impegnarsi in tali azioni per ottenere riconoscimento e accettazione da parte dei loro pari. L’approvazione sociale è una necessità fondamentale per gli individui, soprattutto durante l’adolescenza. I giovani cercano costantemente il consenso e l’approvazione dai loro coetanei per sviluppare una forte identità sociale.

I giovani adulti cercano approvazione attraverso comportamenti antisociali online

Nel mondo online, questa ricerca di approvazione può assumere forme distorte, poiché i giovani cercano modi per emergere e farsi notare attraverso comportamenti antisociali. Uno dei fattori che alimentano i comportamenti antisociali online è l’anonimato e la disinibizione che le piattaforme digitali offrono. Quando i giovani si nascondono dietro uno schermo, possono sentirsi più liberi di esprimere opinioni offensive o attaccare gli altri senza affrontare direttamente le conseguenze delle loro azioni. Questo senso di impunità può portare a comportamenti aggressivi online.

I giovani spesso cercano di costruire una reputazione online che sia riconosciuta e rispettata dai loro pari. In un ambiente digitale in cui il numero di “like” o “follower” può diventare un indicatore di popolarità, alcuni giovani possono sentirsi spinti a compiere azioni negative per attirare l’attenzione e ottenere l’approvazione degli altri. Questa ricerca di status può portare a comportamenti antisociali online. Sono fortemente influenzati dai loro gruppi di pari, sia offline che online. Se un gruppo di coetanei incoraggia comportamenti antisociali o li considera accettabili, è probabile che alcuni giovani si uniscano a tali azioni per cercare l’approvazione del gruppo. La pressione dei pari può spingere i giovani a compiere azioni negative che altrimenti non farebbero.

Per alcuni giovani, impegnarsi in comportamenti antisociali online può rappresentare una sfida o un modo per sperimentare l’adrenalina. Rompere le regole e comportarsi in modi considerati negativi può dare loro un senso di eccitazione e avventura. La ricerca di queste emozioni può essere un fattore motivazionale. Le dinamiche dei gruppi online possono amplificare i comportamenti antisociali. Quando i giovani si uniscono a comunità online che promuovono comportamenti aggressivi o vandalici, possono essere incoraggiati e rinforzati nel perseguire tali azioni. La sensazione di appartenenza a un gruppo che condivide le stesse idee negative può portare a una maggiore adesione e persistenza in comportamenti antisociali online.

Sensibilizzare è la scelta migliore

Affrontare il problema dei comportamenti antisociali online richiede interventi educativi e di sensibilizzazione mirati. È importante fornire ai giovani una comprensione approfondita degli effetti negativi di tali comportamenti, sia per le vittime che per gli autori stessi. Gli sforzi educativi dovrebbero includere l’insegnamento di abilità sociali positive, come l’empatia, la gestione delle emozioni e la comunicazione assertiva, al fine di prevenire e contrastare i comportamenti antisociali.

La ricerca dell’approvazione sociale tra i giovani è un fattore significativo che può spingere alcuni di loro ad impegnarsi in comportamenti antisociali online. L’anonimato, la ricerca di popolarità, l’influenza dei gruppi di pari, la sfida e l’effetto delle dinamiche di gruppo online contribuiscono a questa dinamica. Affrontare il problema richiede una combinazione di interventi educativi, sensibilizzazione e promozione di comportamenti socialmente positivi. Solo attraverso uno sforzo collettivo che coinvolga genitori, insegnanti, comunità online e giovani stessi, sarà possibile creare un ambiente digitale più sano e rispettoso, in cui i giovani possano sentirsi apprezzati e accettati senza dover ricorrere a comportamenti antisociali per cercare l’approvazione degli altri.

Foto di 99mimimi da Pixabay