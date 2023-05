I funghi come gli esseri umani: regolazione temperatura

Una nuova ricerca ha scoperto alcuni funghi possiedono la capacità di regolare la loro temperatura e mantenersi più freschi rispetto all’ambiente circostante in modo attivo. Questa scoperta accidentale potrebbe fornire preziose informazioni sull’evoluzione di questi organismi e sulla loro risposta al riscaldamento globale. Usando una termocamera, un ricercatore ha notato che i funghi che crescevano in una vicina area boschiva apparivano più freschi della vegetazione circostante. Ciò ha portato alla formazione di un gruppo di ricerca composto da biologi molecolari della Johns Hopkins University e un collega dell’Università di Porto Rico per indagare ulteriormente su questo fenomeno.

Sebbene le proprietà rinfrescanti dei funghi siano state osservate in precedenza, non erano state studiate da vicino. Il team ha esaminato alcune specie in natura e altre in laboratorio per valutare le differenze di temperatura. In media, i funghi sono risultati essere 2,9 gradi Celsius più freddi dell’aria circostante, con alcune specie che hanno mostrato temperature fino a 5,9 gradi inferiori. Regolano la loro temperatura attraverso l’evapotraspirazione. Immagazzinano quantità significative di acqua sotto i loro cappucci, rilasciandola gradualmente per mantenere una temperatura più fresca. Questo meccanismo di raffreddamento è stato osservato anche in altri tipi di funghi, con colonie al centro generalmente più fredde, indipendentemente dalla temperatura esterna.

I funghi è la capacità di termo regolarsi

Dato che i funghi costituiscono circa il 2% della biomassa terrestre, le loro proprietà di raffreddamento possono avere un effetto regolatore ambientale locale. Per dimostrarlo, i ricercatori hanno creato un frigorifero di base alimentato da funghi, utilizzando Agaricus bisporus per ridurre efficacemente la temperatura all’interno di un involucro sigillato. Ha funzionato. Comprendere la termoregolazione di questi organismi non è solo importante per ottenere informazioni su questi organismi, ma anche per modellare il cambiamento climatico. Svolgono un ruolo cruciale nei cicli ecologici ed è essenziale comprenderne le capacità di adattamento e i potenziali contributi all’adattamento di altre piante e animali.

In sintesi, la scoperta accidentale della capacità dei funghi di regolare la propria temperatura e rimanere più freschi rispetto all’ambiente circostante fornisce preziose informazioni sulla loro evoluzione e risposta al riscaldamento globale. Questa conoscenza ha implicazioni per la comprensione dei cicli ecologici e la modellazione del cambiamento climatico, nonché potenziali applicazioni nella creazione di sistemi di raffreddamento. Sono necessarie ulteriori ricerche per scoprire i meccanismi precisi e le variazioni all’interno delle specie fungine.