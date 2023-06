Idratazione: ecco le migliori bevande da alternare all’acqua

Sappiamo che l’acqua è fondamentale per uno stile di vita sano, soprattutto in estate. Con il caldo estivo è maggiore per tutti il rischio di disidratazione con conseguenze che vanno da un lieve mal di testa a gravi complicazioni d’organo. Una marcata disidratazione può infatti causare complicazioni che portano alla morte.

Ma, nonostante sappiamo quanto sia importante rimanere ben idratati, spesso molti di noi hanno difficoltà a bere in modo appropriato durante l’arco della giornata. Per alcuni dipende anche dal fatto che non sempre l’acqua è invitante e non sempre invoglia a bere chi in genere non ha purtroppo l’abitudine a berne in quantità opportune tutti i giorni.

Le bevande da alternare all’acqua per mantenere una buona idratazione

Ecco dunque alcune bevande che possiamo alternare all’acqua, senza eccedere, in modo da aumentare il nostro grado di idratazione e che sono comunque molto appetibili e gustose. Inoltre in alcuni casi, l’aggiunta di bevande diverse alla dieta può finire per portare benefici per la salute.

Succhi di frutta e di verdura naturali, centrifugati ed estratti

Un’ottima alternativa all’acqua, ricca inoltre di vitamine e minerali è il succo di frutta, in quanto contiene anche un buon livello di elettroliti, ovvero composti come sodio, potassio e magnesio. Gli elettroliti mantengono equilibrati i fluidi corporei di una persona e aiutano le diverse cellule a funzionare correttamente.

Ovviamente frutta e succhi di frutta possono essere un’aggiunta benefica alla dieta di una persona per mantenerla idratata, ma non dovrebbero mai sostituire totalmente l’assunzione di acqua.

Analogamente al succo di frutta, anche il succo ottenuto dalle verdure fresche fornisce sia idratazione che nutrienti e vitamine. Alcune delle verdure più ricche di acqua sono il sedano, il cetriolo, le verdure a foglia verde e i peperoni, che possono anche aiutare a mantenere il corpo idratato se consumati freschi.

Tè alle erbe

Considerando che il tè viene preparato con l’acqua, questa bevanda potrebbe essere considerata come acqua potenziata. Questa bevanda dunque non solo è ottima per l’idratazione, ma gli antiossidanti in essa contenuti, possono essere utili per la salute generale.

Latte di cocco

Una delle migliori alternative all’acqua per mantenersi idratati in una giornata calda è l’acqua di cocco. Questo liquido limpido e leggermente dolce è ricco di una varietà di elettroliti, in particolare di potassio, che possono aiutare a mantenere bassa la pressione sanguigna. Inoltre gli elettroliti nell’acqua di cocco aiutano il processo di filtrazione del corpo, aiutando i reni.

Aloe vera

Questa bevanda può fornire molti benefici per la salute oltre al mantenimento dell’idratazione. Il succo di aloe vera viene ricavato dalla foglia esterna verde o mescolando il gel di aloe vera con acqua o succo di agrumi per aggiungere sapore. L’aloe vera contiene moltissimi antiossidanti ed ha notevoli proprietà antimicrobiche.

Va comunque ricordato che alla bevanda ricavata dalla parte esterna verde della pianta è stato collegato un certo effetto lassativo. Questo significa che, in grandi quantità, il succo di aloe vera prodotto con la foglia esterna può essere pericoloso. Le versioni commercializzate che troviamo in bottiglia al supermercato ne contengono solo tracce che forniscono una quantità sicura di vitamine e minerali se gustate con moderazione.

Bevande sportive

Le bevande sportive sono comunemente utilizzate come sostituto dell’acqua per l’idratazione, soprattutto dopo un’intensa attività fisica. Contengono infatti elettroliti e carboidrati aggiuntivi per reintegrare il corpo dopo un intenso movimento, oltre al sodio, che aiuta il corpo a trattenere meglio l’acqua, e a volte aminoacidi che possono favorire il recupero muscolare.

Tuttavia, a causa del contenuto di zucchero, le bevande sportive non possono sostituire totalmente l’acqua se non si vuole rischiare un impatto negativo sulla salute.

Foto di Ri Butov da Pixabay