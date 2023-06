La dieta mediterranea è altrettanto benefica quanto camminare ogni giorno

La dieta mediterranea è un modello alimentare basato sui cibi tradizionali delle persone che vivono nei paesi che circondano il Mar Mediterraneo, come l’Italia, la Grecia e la Spagna. Questa dieta si concentra su frutta, verdura, cereali integrali, legumi, pesce, noci e semi, e ha dimostrato di avere numerosi benefici per la salute. Una nuova ricerca ha suggerito che la dieta mediterranea può essere altrettanto benefica dell’esercizio fisico per la salute cardiovascolare. In uno studio pubblicato su BMJ Nutrition, Prevention & Health, i ricercatori hanno esaminato i dati di oltre 22.000 partecipanti in tre diversi studi sulla salute e hanno scoperto che la dieta mediterranea era associata a una riduzione del 25% del rischio di malattie cardiovascolari.

Il vantaggio della dieta mediterranea rispetto all’esercizio fisico è che è più facile da seguire per molte persone. Molte persone trovano difficile trovare il tempo o la motivazione per fare esercizio fisico tutti i giorni, mentre la dieta mediterranea può essere incorporata gradualmente nella propria routine alimentare. Inoltre, la dieta mediterranea è meno costosa dell’acquisto di attrezzature per l’allenamento o dell’iscrizione in palestra.

Dieta mediterranea, questo piano alimentare è meglio dell’esercizio fisico

Uno dei motivi per cui la dieta mediterranea è così benefica per la salute cardiovascolare è che è ricca di nutrienti come antiossidanti, acidi grassi Omega3 e fibre. Questi nutrienti aiutano a ridurre l’infiammazione, a migliorare la funzione vascolare e a ridurre il colesterolo cattivo (LDL) nel sangue. Inoltre, la dieta mediterranea è bassa in grassi saturi e colesterolo, che possono contribuire alla formazione di placche nelle arterie. Anche se la dieta mediterranea può essere altrettanto benefica dell’esercizio fisico per la salute cardiovascolare, ci sono ancora molti benefici dell’esercizio fisico che non possono essere ottenuti attraverso la dieta.

L’esercizio fisico può aiutare a migliorare la forza muscolare, la flessibilità e la salute mentale. Inoltre, l’esercizio fisico può aiutare a prevenire l’obesità, il diabete e altre malattie croniche. Tuttavia, per coloro che hanno difficoltà ad aderire a un regime di esercizio fisico regolare, incorporare la dieta mediterranea nella loro routine alimentare potrebbe essere un’alternativa utile per mantenere una buona salute cardiovascolare. In effetti, la dieta mediterranea viene spesso raccomandata come parte di un regime di stile di vita sano, insieme all’esercizio fisico e ad altre attività salutari come il mantenimento di un peso sano e il controllo dello stress.

Per coloro che desiderano seguire una dieta mediterranea, ci sono alcune cose che possono fare per iniziare. Ad esempio, si può iniziare a sostituire i cereali raffinati con quelli integrali, mangiare più verdure a foglia verde e frutta fresca, e sostituire le proteine ​​animali con quelle a base di piante come i legumi. Inoltre, la dieta mediterranea si concentra sull’uso di grassi sani come l’olio d’oliva e le noci. Questi alimenti possono essere incorporati in molte ricette per aggiungere sapore e nutrienti, senza aumentare il contenuto di grassi saturi e colesterolo.

In conclusione, la dieta mediterranea può essere altrettanto benefica dell’esercizio fisico per la salute cardiovascolare. La sua facilità di adozione e la ricchezza di nutrienti benefici per il cuore la rendono un’opzione salutare per coloro che trovano difficile aderire a un regime di esercizio fisico regolare. Tuttavia, è importante sottolineare che l’esercizio fisico ha molti altri benefici per la salute che non possono essere sostituiti dalla dieta. Pertanto, una combinazione di dieta mediterranea e esercizio fisico può essere la migliore opzione per mantenere la salute cardiovascolare e generale a lungo termine.

Foto di Will Eames da Pixabay