Fossile del Cretaceo mostra come i mammiferi cacciavano i dinosauri

Una rara scoperta in Cina potrebbe rivoluzionare la nostra idea delle catene alimentari preistoriche. Un ritrovamento fossile di circa 125 milioni di anni fa, durante il Cretaceo, mostra infatti che i mammiferi potrebbero essere stati soliti cacciare i dinosauri per cibarsi di loro.

Lo straordinari fossile che mostra l’attacco di un mammifero ad un dinosauro

Il fossile mostra quella che sembra essere una creatura simile a un tasso mentre morde un piccolo dinosauro con il becco. Gli scheletri dei due animali sono intrecciati uno all’altro e sono stati trovati in un sito noto come la “Pompei della Cina”, un luogo dove fango e detriti di antichi vulcani hanno seppellito le creature conservandole fossilizzate sino ad oggi.

Il mammifero è molto più piccolo della sua preda e probabilmente ha attaccato il dinosauro mentre entrambi furono investiti dal flusso vulcanico rimanendo intrappolati, secondo quanto affermato dall’autore dello studio Jordan Mallon, un paleobiologo del Canadian Museum of Nature.

La lava ha immortalato la scena come in una sorta di diapositiva preistorica, in cui il piccolo mammifero è appollaiato sul dinosauro e le sue zampe ne afferrano la mascella del rettile, mentre i suoi denti affondano nella gabbia toracica del malcapitato dinosauro.

I dinosauri tra le prede dei mammiferi preistorici

Già alcuni precedenti studi avevano ipotizzato che i mammiferi preistorici mangiassero carne di dinosauro, soprattutto dopo il ritrovamento di un fossile di mammifero con resti di dinosauro nell’intestino. Ma questa nuova scoperta mostra una vera e propria scena di predazione, togliendo ogni dubbio sul fatto che i mammiferi non si limitavano a cibarsi di carcasse di dinosauri, ma che fossero soliti cacciarli attivamente, come ipotizza Mallon.

Le specie che compongono questo straordinario duetto mortale, sono state identificate dai ricercatori. Il mammifero appartiene ad una specie estinta di carnivori nota come, Repenomamus robustus, un animale delle dimensioni di un gatto domestico, come afferma Mallon. Il dinosauro è invece un Psittacosaurus lujiatunensis, un dinosauro erbivoro con un becco simile a un pappagallo, grande quanto un cane di taglia media.

Foto di F. Muhammad da Pixabay

Fonte: Scientific Reports